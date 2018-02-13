Exynos 9810 işlemcili Galaxy S9'un ilk benchmark sonuçları ortaya çıktı. Görünüşe göre Samsung, yeni işlemcisi ile Snapdragon'lu cihazları geride bırakmayı başaracak.

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+, 2 haftadan daha kısa bir süre sonra tüketicilerin beğenisine sunulacak. Samsung, yeni akıllı telefonlarında her yıl olduğu gibi satışa sunduğu pazara göre Snapdragon ve Exynos olmak üzere iki farklı işlemci kullanacak. Exynos 9810 işlemcisinden gücünü alacak Galaxy S9’un ilk benchmark puanları da ortaya çıktı.

Geekbench’in web sitesinde listelenen SM-G960F model numarasına sahip Galaxy S9, tek çekirdek performansında 3648 puan almayı başarırken çoklu çekirdek performansında ise 8894 puan almayı başarıyor. Bu da Samsung’un yeni işlemcisini, tekli çekirdekte 1960, çoklu çekirdekte ise 6473 puan alan Exynos 8895’e göre ciddi anlamda güçlendirdiğini gösteriyor.

Fakat Samsung, yeni işlemcisi ile sadece eski nesil işlemcisinin önüne geçmiyor; Exynos 9810 aldığı puanlar ile tekli çekirdekte 2400 ve çoklu çekirdekte ise 8400 ortalama puan alan Snapdragon 845 işlemcisini de geride bırakmayı başarıyor. Exynos 9810’un puanlarının ortaya çıkmasından sonra Snapdragon 845’li telefonların vasat olacağı yorumları yapıldı.

Fakat ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında bir detay dikkati çekiyor. Şu ana kadar gerçekleşen pek çok sızıntı Galaxy S9’un 6GB RAM’e sahip olacağını gösteriyordu. Fakat Geekbench sonuçlarında test edilen cihazın 4GB RAM’i olduğu göze çarpıyor. İyi haber şu ki Galaxy S9 kutudan Android 8.0 Oreo yüklü olarak çıkacak.