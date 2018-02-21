Samsung Galaxy S9'un tanıtımı yaklaştıkça, her gün daha fazla bilgi edinebilme imkanına sahip oluyoruz.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir görseli çıkan Galaxy S9'un, şimdi de yüksek çözünürlüklü yeni görselleri sızdırıldı. Telefonun iki farklı rengini gösteren görsellerde, tasarımın Galaxy S8 ile pek bir farklılık göstermediğini görüyoruz. Arkadaki parmak izi okuyucusunu daha mantıklı bir yere taşıyan Samsung, bu konuda yapılan eleştirileri dikkate almış.

Roland Quandt isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Daha önce görmüş olduğumuz mor ve açık gri renkli Galaxy S9'ların fotoğrafları ise henüz paylaşılmadı.

Akıllı telefon üreticilerinin nasıl bir sızdırma politikası izlediğini bilmiyoruz, ancak bana göre bazı sızıntıları bilinçli olarak ortaya atılıyor. Samsung, Galaxy S9 ile ilgili bu kadar çok sızıntıya izin vererek, telefonun reklamını yaptığını düşünüyor olabilir. Üreticiler açısından bakıldığında mantıklı gibi görünen bu politika, yeni cihazlar hakkındaki heyecanımızı yitirmemize sebep olsa da, ilgiyi üzerine toplamayı başarıyor. Sadece Samsung değil, neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri bu tip sızıntılara izin vererek, yeni cihazlarının bedava tanıtımını yapmış oluyorlar.

Ülkemizde 5000 ₺ civarında bir fiyata sahip olması beklenen Galaxy S9 hakkında neredeyse her bilgiye sahibiz. Yine de, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak lazım. 4 gün sonra Barcelona'daki MWC 2018 fuarında tanıtılacak olan Galaxy S9 hakkındaki tüm gelişmeler için bizi takipte kalın.