  • S9 ve S9+ Mart Güncellemesi, Güvenlik Güncellemesi İçeriyor

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Güncellemesi, Mart Güvenlik Güncelleştirmesiyle Geliyor!

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Samsung Galaxy S9 ve S9+ Güncellemesi, Mart Güvenlik Güncelleştirmesiyle Geliyor!
Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 +, yeni güncellemesinde Mart güvenlik güncellemelerini de içerecek.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9 + için ön sipariş verenlerin bir kısmı cihazlarını teslim almaya başladı. Ancak, halen dünyanın birçok noktasında teslimatı başlamayan cihazlar için ilk güncelleme yayınlandı. Samsung, bazı ülkelerde piyasaya sürülmeden bir hafta önce Galaxy S9 ve S9 + 'nın satışa sunulacağını doğruladı. Eğer bir hafta önceden telefonu alabilecek şanslı kişilerdenseniz, yeni bir güncelleme alacaksınız.
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Galaxy S9 ve S9+'a gelecek ilk güncelleme yeni bir özellik getirmezken, bir önemli güncellemeyi, Google'ın mart ayı güvenlik güncellemesini taşıyor. Güncelleme, Google'ın son birkaç ay içinde bulduğu bazı güvenlik sorunlarının yanı sıra, Samsung'un bazı sorunlarını (varsa) düzeltmesi anlamına da geliyor.
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Güncelleme dosyası 242 MB boyutunda ve cihaz kararlılığı iyileştirmelerini, hata düzeltmelerini, performansta daha fazla iyileştirmeyi ve ayrıca yeni ve / veya gelişmiş özellikleri içerebilir. Galaxy S9 ve S9+ hakkında ne düşünüyorsunuz? Ön sipariş verdiniz mi? Almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/The-first-Samsung-Galaxy-S9-and-S9-updates-bring-March-security-patch_id103119
Etiketler: samsung, Galaxy S9 Plus, galaxy s9
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