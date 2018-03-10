Galaxy S9'un Tamiri ve Batarya Değişimi Kolay Olmayacak!

Bir yıldır üzerine konuşulan ve geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurularak satışa çıkarılan Samsung'un yeni amiral gemisini tamir ettirmek düşündüğümüzden daha güç olabilir.

Önde gelen onarım şirketlerinden iFixit, Galaxy S9 üzerinde bir inceleme videosu yayınlamak konusunda geç kalmadı. Cihazın tamir edilebilme rahatlığı konusunda bir dizi test uygulayan iFixit, cihazın tamir edilebilirlik açısından ne kadar zorlayıcı olabileceğini gözler önüne serdi. Ekibin 10 /4 ile değerlendirdiği amiral gemisi maalesef kolay tamir edilebilirlik açısından sınıfta kaldı.

Bunun yanında Galaxy S8'de de olduğu gibi, arka cam kapağına ve diğer iç kısımlara ulaşmak nispeten basit. 3.5mm ses jakı, parmak izi sensörü veya ön kamera gibi birkaç modüler bileşen anlık olarak rahatça değiştirilebilecek durumda.

Ancak bu noktadaki kolay işlem olanakları maalesef işin pil boyutunda beklenenden çok farklı zira cihazın pilini sökmek istediğimizde, sadece arka kapak ile değil aynı zamanda pil üzerindeki güçlü yapıştırıcılar ile de savaşmamız gerekiyor.

Sizce, yeni Galaxy S9 tüm bu sonuçlara rağmen ezeli rakiplerini geride bırakabilecek ve yeni özellikleriyle, kullanıcısı üzerinde bir albeni oluşturabilecek mi?