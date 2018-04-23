AR Emoji Özelliğiyle Görüntülü Konuşma Yapılabilecek

Samsung garip emojili AR Emoji'yi ortaya çıkardığında, çoğu kişi Apple’ın Animoji’si ile rekabet etmek için olduğunu düşünüyordu. Ancak Samsung'a, geçen hafta AR Emoji'yi yayınlamanın bir başka nedenini gösteren bir patent verildi: canlı videolardaki bant genişliğiyle ilgii sorunların önüne geçmek.

2013 yılında Samsung, yakın gelecekte canlı video ile bant genişliği sorunlarının yaşanmaya devam edeceğini öngördü. Şirket, kullanıcılarının yüzlerinin 3 boyutlu modellerini kullanarak birbirleriyle görüntülü sohbet etmelerini sağlayacak bir patent başvurusunda bulundu.

Samsung patentte, "Mevcut video iletişim sistemleri, genelde yüksek bant genişliği gerektirir ve sinyalin başka bir cihaza iletilmesinden önce tüm görüntü dizilerinin üretilmesi ve sıkıştırılması gerektiğinden, doğal olarak epey bir gecikme süresi vardır.” dedi. Ayrıca kullanıcılar görüntülü sohbet ederken senkronize olamadıklarını da belirtti.

Patentte ayrıca şunlar da yer aldı: "Bant genişliği azaltmak için kullanıcıların gerçek yüz ifadelerini ve hareketini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen bir görsel iletişim sistemine ihtiyaç var." Bu durum kendinize özel bir avatar oluşturup, insanların onlarla konuşmasını sağlayacak. Eğer bu patent başvurusu onaylanırsa, gelecek günlerde daha kesintisiz görüntülü konuşabileceğiz, ancak karşımızdaki insanların emojisi, sevdiklerimizin yerini tutar mı orası meçhul.