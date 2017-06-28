Samsung'un Android O Güncellemesi Alacak Modelleri!

Sammobile'in hazırladığı listeye göre Android O işletim sistemi alması neredeyse kesin olan ve bu orana göre daha düşük ihtimalle Android O alacak cihazları kontrol ettik.

Android’in yeni sürümü çıktıkça özellikle Samsung kullanıcılarını bir telaş kaplar. Yeni işletim sisteminin akıllı telefonuna gelip gelmeyeceği konusu herkes tarafından heyecanla beklenir. Sammobile’in yaptığı araştırmaya göre Samsung'un hangi telefonlarının Android 8.0 güncellemesi alacağı kısmen de belli oldu.

S, A, J, C, Note gibi birçok seri sunan Samsung, bu sayede her sene birbirinden farklı onlarca akıllı telefon çıkartıyor.

Telefonlar bu kadar fazla çıkınca, bir telefonun eskimiş olması için üzerinden 1 yıl geçmesi de yeterli olabiliyor. Bugün sizlere SamMobile’ın yaptığı araştırmaya göre hangi telefonların Android 8.0 O güncellemesinin alacağını ve hangilerinin bu konuda daha düşük bir ihtimale sahip olacağını listeleyeceğiz. Telefonu bu listede bulunmayan Samsung kullanıcıları ne yazık ki yeni işletim sistemini alamayacaklar -gibi duruyor-.

Android O’nun gelmesine kesin gözü ile bakılan telefon ve tabletler;

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Note 8

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017) )

Galaxy Note FE

Galaxy Tab S3

Galaxy C9 Pro

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 Prime

Bu cihazlar dışında Android O’nun gelme ihtimali nispeten daha düşük cihazlar da var. Genelde 2016 model cihazların yer aldığı listedeki telefonların %50 ihtimalle Android O’yu alması bekleniyor.

Android O gelme ihtimali bulunan telefon ve tabletler;

Galaxy A9 Pro

Galaxy A8 (2016)

Galaxy J7 (2016)

Galaxy J5 (2016)

Galaxy J3 (2017)

Galaxy Tab S2 (2016 modelleri)

Galaxy Tab A (2016 modelleri)

Ve son olarak Android O’nun çıkma ihtimalinin bir nevi hayal olacağı telefonlara bakacağız. Samsung ters köşe yapıp bu telefonlara Android O çıkarırsa birçok kullanıcıyı memnun edecektir.

Android O gelmesinin hayal olduğu telefonlar;

Galaxy S6 serisi

Galaxy Note 5

Galaxy A7 (2016)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A3 (2016)

Galaxy J3 (2016)

Galaxy J2 (2016)

Galaxy J1 varyantları

Bu modellerden daha eski bir telefona sahip olan kullanıcıların Android O’yu alması, neredeyse imkansız. Gönül ister ki Note 4’ler, Galaxy S4’ler de Android O alsın, ancak şu an için öyle bir ihtimal gözükmüyor.