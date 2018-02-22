Samsung Galaxy S9 İçin Düşürme Testi Videosu Yayınladı!

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’u MWC 2018 etkinliğinde görmeye sayılı günler kaldı. Resmi tanıtım öncesinde Güney Kore merkezli dev, YouTube kanalında cihazların sağlamlık testlerine ilişkin bir de video yayınladı.

Akıllı telefon üreticileri, geliştirdikleri cihazların sağlam olabilmeleri için aylar ve hatta yıllar süren araştırma faaliyetleri yürütüyorlar. Sonuç olarak elde edilen cihazların seri üretime geçebilmesi için tüketicinin gözünde de “sağlam” olmaları gerekiyor. Cihazlar üretildikten sonra bu kaygıyı ortadan kaldırmanın tek yolu, onları sıradan bir kullanıcı gibi düşürmek oluyor. Bu kısmı zaten bizi sık sık takip ediyorsanız biliyorsunuzdur.

Elbette firmalar da bu standart düşürme testlerini farklı şart ve koşullar altında, araştırma amacıyla yapıyorlar. Samsung ise 25 Şubat’ta tanıtacağı Galaxy S9 cihazı için yayınladığı yeni bir videoda bu testlerin oldukça pahalıya mal olduğunu açıkladı. En nihayetinde her üreticinin görevi, basit bir darbede büyük sorunlara yol açmayacak cihazlar tasarlamaktır.

Loş bir ortamda, ellerden kayan telefonların tutulmaya çalışıldığı video, Samsung’un YouTube hesabında yayınlandı:

Akıllı telefonlar oldukça hassas cihazlardır. Özellikle Samsung’un yeni nesil Infinity Display ekranları, cihazların düşmelere ve darbelere karşı daha dayanıksız olmalarına neden oluyor. Gövdelerinde bir milimetrenin bile sağlamlık için çok önemli olduğu cihazlar Samsung tarafından defalarca test edildikten sonra son haline geliyorlar.

Samsung tasarım anlamında Galaxy S8 ailesinin trend olan çizgilerini koruyup bu yıl karşımıza ufak değişikliklerle çıkacak. Ancak bu kez cihazın gövdesinde, yeryüzünün en iyi mobil işlemcilerinden birisi olan Snapdragon 845 var. Bazı pazarlara özel olarak bu işlemci, Samsung tarafından üretilmiş Exynos 9810 ile değişebilir. Galaxy S9, 4GB RAM ve 64 GB hafızayla gelirken S9 Plus, 6GB RAM ve 128 GB hafıza ile birlikte gelecek.

Aynı zamanda Apple iPhone X ile birlikte sunduğu Animoji özelliğine rakip olarak Samsung, kendi emoji ve üç boyutlu avatar özelliği ile birlikte geliyor. 25 Şubat için geri sayım çoktan başladı. Detaylar için bizi takip etmeye devam edin. Aynı zamanda cihazı tedarik eder etmez YouTube kanalımızda biz de bir sağlamlık testi yapacağız.