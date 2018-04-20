‘Science and Knowledge’ adlı bir Youtube kanalı oldukça ilginç konsept bir telefon hakkında video yayınladı. Tabii belirtmekte fayda var: Videoda tanıtılan ve bahsi geçen cihaz tamamen hayali bir ürün. Ancak profesyonel bir tasarımcıdan; Dusan Djokic’in ellerinden çıkmış bir tasarım ile karşı karşıyayız. Hayali olarak tasarlanan cihazımızın adı ise biraz tanıdık: Samsung Galaxy Zero.

Bir Youtube kanalında yayınlanan, gerçek bir tasarımcsının ellerinden çıkan konsept videoda görebileceğiniz üzere cihaz herhangi bir çerçeve taşımıyor, cihazın ön kısmında bulunan kamera doğrudan ekranın bir parçası olarak yer alıyor. Bu ince detaylandırma çalışmasında kulaklık girişi için cihazın üst kısmında bir mikro çentik bile unutulmamış. Bu potansiyel amiral gemisinin ne kadar şık olduğunu da şimdiden belirtmek gerekiyor.

Tüm bunlar dışında cihazın kasasısın metalden yapılmış olduğunu görebiliyoruz. Cihazın arka kısmında ise artık alıştığımız yatay çift kamera tasarımı ortalarında LED bir flaş ile süslenmiş durumda. Cihazın fiziki tuşlarının sol üst köşede konumlandığını görebiliyoruz. En ilginç diyebileceğimiz tasarım özelliklerinden biri de cihaz üstünde bulunan hoparlör delikleri diyebiliriz.

6 inçlik QHD (2960 x 1440) Super AMOLED ekran sahibi olarak tasarlanan cihazın, günün birinde gerçekten Samsung’un dikkatini çekme ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Zira, birçok eleştirmen tarafından beğenilen, oldukça başarılı ve realistik bir tasarım ile karşılaşmış durumdayız.