Samsung'un Çift Ekranlı Kapaklı Telefonunun İnceleme Videosu

Samsung'un W2018 isimli kapaklı telefonunun inceleme videosu sızdırıldı. Çok yakında tanıtılacak telefonun tüm özelliklerini görme imkanımız oldu.

Samsung, akıllı telefonlar piyasaya çıkmadan önce Nokia ile mücadele etmek adına kapaklı ve kızaklı telefonlarını çıkartıyordu. Akıllı telefonların piyasaya çıkmasının ardından bu tarz modelleri rafa kaldıran şirket, yıllar sonra yeniden amiral gemisi sınıfında bir kapaklı telefon üretecek. Samsung W2018 adı altında görülen yeni kapaklı modeli, sızdırılan bir video sayesinde net bir şekilde görme fırsatı yakaladık.

Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da ortaya çıkan video, cihaza gömülü iki ayrı ekranın olduğunu gösteriyor. İki ekranın ve kapaklı bir telefonun birleşimi sonucu haliyle kalın bir telefon ortaya koyan Samsung, hem modern hem de klasik tarzı bir araya getirmek istemiş.

Telefonun modern özellikleri arasında ön tarafındaki dokunmatik ekran, arka tarafta yer alan parmak izi okuyucu gibi alanlar yer alıyor. Telefonun klasik özellikleri ise içini açtığınızda karşınıza çıkıyor. Çift taraflı 4.2 inç 1080p Super AMOLED ekranla birlikte gelen W2018, iç kısmında fiziksel klavye ve gezinme düğmeleri sunuyor. 2.300 mAh bataryası diğer modellere göre çok az gibi görünse de, iki ekranı aynı anda çalıştıramadığımız ve telefonun ekran boyutu düşünüldüğünde pek fazla sorun yaratmayacak gibi duruyor.

Kablosuz şarj gibi günümüz teknolojilerine sahip kapaklı telefon Samsung W2018’in sızdırıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Telefonun 1 Aralık’ta Çin’de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte ülkemiz dahil diğer batı pazarlarına bu telefonun dağıtılma ihtimaline düşük gözüyle bakılıyor.