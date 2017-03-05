Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy C5 Pro, Çin'de düzenlenen Samsung Forum etkinliğinde görüntülendi. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da ortaya çıktı!

Samsung'un şık metal tasarımıyla dikkat çeken ve Çin pazarına özel olarak tasarlanan Galaxy C Pro serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy C5 Pro, sessiz sedasız bir şekilde Çin'de düzenlenen Samsung Forum etkinliğinde duyuruldu. Telefonla ilgili en çok heyecanlandıran konu ise, Galaxy C5 Pro sadece Çin'de değil Amerika ve Avrupa'da da satışa sunulabilir olması.

Peki Galaxy C5 Pro'nun teknik özellikleri neler?

5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü AMOLED ekranı bulunan Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy C5 Pro, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden alıyor. Telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına yer veriliyor ayrıca telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde de arttırılabiliyor. Telefonun 16MP çözünürlüklü hem ön hem de arka kamerası bulunuyor.

Galaxy C5 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy C5 Pro, Çin'de 360 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Normalde Çin dışına Samsung'un resmi garantisiyle getirilmeyen Galaxy C serisini bu kez ülkemizde görmeyi umut ediyoruz.