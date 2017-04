Samsung, Note 7 modelinde yaşadığı zarardan sonra yatırımcılarından gelen holding olma teklifini reddettiğini açıkladı.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, Galaxy Note 7 modelinde yaşadığı talihsizlikten sonra ve Başkan Yardımcısı'nın rüşvet skandalıyla tutuklanması üzerine ciddi anlamda gelir kaybı yaşamış ve bu durum en çok Samsung'un yatırımcılarını etkilemişti. Birçok yatırımcı bu durum üzerine hisselerini güvence altına almak için Samsung'a holding yapısı içine girme teklifi sunmuştu.

2017 yılının ilk çeyrek raporlarıyla birlikte yatırımcılarının bu teklifine yanıt veren Samsung, tekrar kısa bir süre içinde kârlılığını toparlayarak gelir rekoruna doğru ilerlediğini ve bu nedenle bir holding yapısı içine girmeyi kesinlikle redettiğini açıkladı.

Peki Samsung neden holding olmak istemiyor?

Bildiğiniz gibi günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics, hemen hemen her alanda farklı teknolojiler üretiyor ve tüm bunları Samsung Electronics şirketine bağlı olarak ancak bir taraftan da bağımsız isme sahip bir şirketle gerçekleştiriyor. Örneğin, Samsung şirketinin adı Samsung Electronics Co. olarak anılırken Samsung'un batarya departmanı Samsung SDI Co. adıyla anılıyor. Böylelikle de Samsung'un teknolojilerini geliştiren şirketler kendi bağımsızlığına sahip olarak çok daha rahat AR-GE çalışmaları yürütebiliyor.

Eğer Samsung bir holding yapısı içine girerse tüm şirketlerini Samsung Holding altında toplayacak ve holdingin söz sahipleri diğer teknoloji geliştiren Samsung şirketleri üzerinde de söz sahibi olacaktı. Böylelikle Samsung'un teknoloji alanındaki faaliyetleri yavaşlayabilir hatta aksayabilirdi. Bu nedenle Samsung, kolay yoldan para kazanmak yerine zor olan yolu seçerek üstün teknolojileri geliştirmeye özgürce devam etmek için bu teklife kesinlikle sıcak bakmadı.