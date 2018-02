Favori Parçalarınızı Google Assistant İle Alarm Olarak Kurun

Bugün itibariyle kullanıma giren iki özellikle sevdiğiniz parçaları Google Assistant ile alarm olarak kurabiliyor, TV programlarına göz atabiliyorsunuz.

Google Assistant oldukça beğenilen şeylerden biri haline geldi. Hele ki Google Home ve Pixel 2 sahibi iseniz, uygulamayı her zaman olduğundan daha fazla kullanır hale gelmek, kaçınılmaz.

Bugün itibariyle Google Assistant'a gelen iki yeni özellik, müzik parçalarını alarm olarak ayarlamanıza ve gelecek TV programlarını sorgulamanıza olanak tanıyor.

Bu özellikler Amazon'un geçtiğimiz Aralık ayında Alexa'ya eklediği özelliklerle benzeşiyor. Google Assistant ile alarm kurarken, "Hey, Google, sabah 7'ye bir alarm kur. Kuracağın alarm 'Never Gonna Give You Up' şarkısını çalsın. Kerata!' şeklinde hitap edebileceksiniz alete. Alıngan değilse tabii.

Çanlar 7'yi vurduğunda, tam da istediğiniz gibi Rick Astley'in sesi yankılanmaya başlayacaktır evin içerisinde.

Tabii eğer özel olarak çalmasını istediğiniz bir şarkı yoksa aklınızda, herhangi bir şarkıcının adını da söyleyebilirsiniz. Cihaz varsayılan olarak Google Play Müzik içerisinde bulunan kaynaklara başvuracak olmakla birlikte, Spotify, Pandora gibi müzik programlarıyla birlikte çalışmak gibi bir yeteneğe de sahiptir.

Buna ek olarak Assistant ile TV'daki programlara da göz atabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, "Hey, Google; A programının başlangıç saati ne?" ya da "Hey, Google, A programını hangi kanalda izleyebilirim?" şeklinde hitaplarda bulunmak. Gereğini derhal yerine getirecektir, yapay zekanın da verdiği 'suni' kuvvetle!