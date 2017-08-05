Shameless dizisinde Fiona'yı canlandıran Emmy Rossum, Twitter hesabından 'Bizim Hikaye' dizisi ile ilgili yorum yaptı. Ardından cevap ise Hazal Kaya'dan geldi.

Shameless'ın Türk uyarlaması Bizim Hikaye ile ilgili dizinin ilk fragmanı henüz geçtiğimiz gün yayınlandı. Aradan çok fazla zaman dahi geçmeden birçok kişi tarafından merak edildi ve izlendi. Elbette bu fragmanı izleyen kişiler sadece Türk halkı değildi. Anlaşılan Shameless dizisinin Fiona'sını canlandıran Emmy Rossum da fragmanı izlemiş olacak ki, yorum yapmakta geç kalmadı. Emmy Rossum'un Twitter aracılığıyla yaptığı yoruma yanıtı da Hazal Kaya verdi.

Eylül ayında karşımıza çıkacak olan dizinin orjinalindeki başrolü Emmy Rossum canlandırıyor ve uyarlama dizimizde de Hazal Kaya olacak. Emmy Rossum, fragmanın paylaşılmasının ardından, dizinin fragmanını ekleyerek bir tweet attı. Rossum, "Bu, Türkiye'deki Jimmy Steve ve Fiona mı? Ve bu da Liam ve bozuk çamaşır makinesi mi?!" yönünde bir paylaşım yaptı.

Sonrasında ise Hazal Kaya, Rossum'un tweetine, "hahaha evet biziz, İstanbul'dan" diyerek cevap verdi.

Aslında Rossum'un bu paylaşımı yapmasının nedeni, dizinin içerik anlamında orjinaline göre biraz daha farklı olacağından olabilir. Sonuçta Shameless cesur sahneleriyle izleyicilerin önüne çıkarken, uyarlama Bizim Hikaye dizisinin izleyeceği rota biraz daha farklı olacaktır.