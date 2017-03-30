Sıfır Otomobillere Şimdi de “Kur Farkı Zammı” Geliyor!

Daha geçtiğimiz aylarda ÖTV zammı ile artan sıfır otomobil fiyatlarına şimdi değişen kur sebebiyle bir zam daha geliyor.

Türkiye’de son dönemde zam üstüne zam haberleri görmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda ÖTV zammı ile artan otomobil fiyatları sonucunda birçok kişi bu duruma isyan etmişti. Ancak şu anda piyasadaki ÖTV zammının yanı sıra bir zam daha kapıda. Son dönemde oldukça dalgalanan ve özellikle yükselik gösterek Dolar ve Euro kuru sebebiyle sıfır otomobiller için şimdi de döviz kurundaki farklardan dolayı bir zam geliyor.

Ortalama olarak %20 gibi bir fiyat artışı olacak olan otomobillerde, bu artışın ilk olarak 2017 model sıfır araçlarda etkisini göstermesi daha sonra ise daha önceki modellere yansıması bekleniyor.

Hali hazırda birkaç yıl öncesine göre oldukça artan fiyatlar ile dikkat çeken otomobil modellerinde artık 50.000TL altı fiyatla sıfır bir otomobil bulmak hayal olacak gibi. Bu nedenle otomobil pazarında bir miktar daralma beklenirken yeni araba alma hayali olanların daha çok ikinci ele yöneleceğini görmekteyiz.

Peki, bu gelecek %20'lik bir fiyat artışı sonrası durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha dün tanıtılan Galaxy S8 ile 4.000 bandını geçip 5.000'e kadar çıkan telefon fiyatlarının ardından otomobillerde de artış görmek ne gibi sorunlar yaratabilir? Cevaplarınızı bekliyoruz.