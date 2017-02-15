Siri'ye Kullanıcıları Keyiflendiren Lego Batman Güncellemesi

Siri, Lego Batman için yaptığı yeni tema ile serinin hayranlarına kahkahalar attırmayı başardı.

Siri'nin artık Lego Batman temalı bir güncellemesi var. Apple'ın dijital asistanı, Lego Batman göndermeleriyle kahkahalar attıracak

Eğer Siri'ye "Hey Puter" veya "Hey Computer" derseniz Siri, "Evinize hoş geldiniz, size nasıl yardım edebilirim Lego Batman" ve "Evine hoş geldiniz efendim, efendi Robin, Batcave'de kostüm denemesi yapıyor." gibi Batman'a uygun bir avuç yanıtla cevap veriyor.

Will Arnett, Lego Batman'e sesiyle hayat veriyor

Siri'nin popüler kültürden esinlenilerek yaptığı ilk güncelleme bu değil. Apple'ın sesli asistanı Game of Thrones, Geleceğe Dönüş, Pokemon Go gibi teknoloji ürünlerine hayranlığı ile tanınır.

Lego Batman güncellemesi, Siri'nin en unutulmaz pop kültürü güncellemesi olmasa da, filmin hayranları için eğlenceli bir sürpriz olmalı.