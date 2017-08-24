Siri'nin Robotik Sesi, iOS 11 ile Tarihe Karışacak!

Apple, sesli asistanı Siri’nin robotik olan sesini iOS 11’de daha doğal hale getirmek için üzerinde çalıştığı yöntemleri anlatan bir araştırma makalesi yayınladı.

Apple'ın geliştirme ekibi sesli yanıtları oluştururken, sesleri günlük hayattaki tonlamaları oluşturacak kadar bölmekte zorlanıyorlar. Elbette sesleri bu kadar bölmek ve yanıt oluşturmak için yeniden birleştirmek, bir telefon işlemcisi için oldukça büyük bir yük. Fakat Apple, bunun üstesinden gelmeyi planlıyor.

Apple mühendisleri, iOS 11’deki Siri için yeni bir kadın ses sanatçısıyla 2 milyon parçaya yakın yeni sesler kaydetti. Kayıtların toplam uzunluğu 20 saati buluyor. Ses ekibinin söylediğine göre yeni Siri, iOS 9 için 2015’te oluşturulan sesli yanıtlardan çok daha fazla tonlamaya sahip.

Siri oldukça iyi bir sesli asistan. Eğer bir telefon görüşmesi hissiyatında hizmet verebilirse çok daha keyifli bir kullanımı olacağına eminiz. Ne yazık ki yeni Siri’yi denemek için iOS 11’in çıkışını beklemek zorundayız.