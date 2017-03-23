Sırtlanlarla Yaşayan Etiyopyalı İle Tanışın!

BBC Belgeseli Planet Earth II'den edindiğimiz bilgiye göre, Etiyopya Harar'lı Yusef, sırtlanlarla evcil hayvanı gibi yaşıyor.

Benekli sırtlanlar, Afrika'nın aslanlardan sonra gelen ikinci büyük hayvanları. Yakaladıkları küçük çocukları öldürdükleri de bilinen etcillerin baskınlarından bölgede yaşamlarını sürdüren pek çok halk korkmakta, Harar sakinleri hariç!

Etiyopya kenti Harar sakinleri, sırtlanların çıkardıkları gülüşe benzer seslerle kötü ruhları yok ettiklerine inandıkları için vahşi hayvanları sokaklarına davet etmekte. Geçtiğimiz 400 yıl boyunca her gece iki sırtlan kabilesi Harar sokaklarına geliyor ve şehirde tek gecelik bir egemenlik için savaşıyor. Kaygayı kazanan, sokaklarda kasaplardan kalan kemikleri de kazanmış oluyor.

İsmi Yusef olan bir Harar sakini ise, sırtlanlarla diğerlerine nazaran biraz daha yakın bir ilişki içinde. Onları evine davet ediyor ve elleriyle besliyor!

Gün geçtikçe büyüyen; doğal yaşam alanı kalmayan şehirlerde yaşamlarını sürdürmek pek çok hayvan için sandığımız kadar kolay olmuyor. Benekli sırtlanlarsa şaşırtıcı biçimde şehir yaşamına ayak uydurmayı başarmış bazılarından biri. Umarız uzun yıllar boyunca Harar halkı ve vahşi sırtlanlar mutlu mesud yaşamlarına devam ederler!