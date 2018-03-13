6 Yılda 238 Kadın Microsoft Çalışanı Şirkete Dava Açmış!

ABD merkezli, dünyanın en gözde yazılım devleri arasında yer alan Microsoft’un kadın çalışanlarının 2010 ila 2016 yılları arasında, cinsel taciz ve ayrımcılık iddialarıyla sayısız kez mahkemeye gittiği öğrenildi. Toplam 238 kadının resmi başvuruları ortaya çıktı.

Microsoft’un kadın çalışanları ücret artışı ve prim politikaları üzerine yenilik isteyince şirket bunu reddetti. Hiçbir görüşme olumlu sonuçlanmayınca kadınlar, şirketin imajını olumsuz yönde etkilemesi muhtemel bilgileri basına sızdırdılar. İddialara göre sadece 2010 ila 2016 yılları arasında toplam 238 kadın çalışan, cinsel taciz ve ayrımcılık şikayeti ile şirkete dava açtı. Üstelik bu sayı, kadınlardan sadece davaya gidebilenlere ait.

Microsoft ise ücret ve prim zamlarına ilişkin düzenli olarak teklifleri reddettiği ve sistematik olarak zam yapmadığı iddialarını reddediyor. Kadın davacıların avukatları, şirkette çalışan toplam 8000 kadının hakkını savunuyorlar. Microsoft ise insan kaynakları politikasına ilişkin pazartesi günü resmi bir rapor yayınlayarak duruma açıklık getirdi.

CNBC’nin haberine göre kadın çalışanlar ve avukatları, açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek dava açan kadınların 118’inin cinsel istismar şikayetiyle mahkemelere gittikleri bilgisini verdi. Ancak ayrımcılık ile ilgili davaların detayları paylaşılmıyor.

Microsoft, çeşitliliği ve katılımı desteklemek amacıyla her yıl 55 milyon dolardan fazla para harcadığını dile getiriyor. Şirketin 2017 sonundaki personel sayısı ABD’de 74 bini buluyordu. Microsoft, kadın davacıların şikayet sayısını ve detaylarını gizli tutmasını beklemiş, bunun için de gelecekte yaşanacak benzeri olayları işaret etmişti. Şirkete göre dava sayısı ve davacılar açığa çıkarlarsa, sonrasında zor durumda kalan kadınlar açığa çıkma çekincesiyle şikayette bulunamayacaklardı.

Mahkeme yetkilileri ise bu hamlenin açık bir şekilde ticari ve itibara yönelik bir zarar hareketi olduğunun altını çizdi.