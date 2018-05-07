En iyi ve en çok kullanılan olma konusunda Google Chrome ile uzunca süredir yarışan Firefox'tan enteresan bir karar geldi.

İşin açıkçası yaklaşık 10 senedir Mozilla Firefox kullanıcısı olarak, genel anlamda Firefox'tan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Henüz tarayıcı piyasasında 'eklenti' kelimesi dahi yeni yeni anılırken, Firefox bu işi bir üst seviyeye taşımış ve hem modifiye edilebilir, hem de özelleştirilebilir tarayıcı kavramıyla tanıştırmıştı bizleri.

Devrimsel özelliklerle geleceği söylenen Mozilla Firefox Quantum'un sözünü büyük oranda tuttuğu diyebiliriz. Daha önce hiçbir tarayıcıda görülmemiş bir hız kazanan Firefox, birçok eklentinin devre dışı kalmasıyla da tepki çekmişti. Eğer ki şu an Firefox'un en yeni özelliklerini test ettiği Beta veya Nightly versiyonlarından birini kullanıyorsanız, yeni sekme açtığınızda (yukardaki fotoğrafta görebilirsiniz) hemen aşağıda "Pocket tarafından önerilenler" şeklinde bir sekme göreceksiniz.

Yine de büyük kesimin favori tarayıcılarından olan Firefox'u hemen gömmeyelim: Firefox bizlere sadece kayda değer önerilerde bulunacağını ve dilersek içeriklerin bir kısmını, dilersek de sponsorlu bu önerileri tamamen kapatabileceğimizin de sözünü veriyor. Yani bu reklamları görmek istemiyorsanız, yapmanız gereken tek şey Pocket önerilerini kapatmak olacak.

Firefox'un 60 numaralı güncellemesinin, bu ay içerisinde bahsi geçen özelliğin de dahil olacağı şekilde bizlerle buluşması bekleniyor.