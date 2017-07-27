SMS Dolandırıcılığına Bu Sefer Alet Edilen Şirket BİM Oldu

Son dönemde virüs gibi yayılan SMS ile dolandırıcılığına alet edilen şirketlerden biri de Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden olan BİM oldu.

Dolandırıcılar, EFM adlı SMS servisinden kullanıcılara "BİM'den 300 TL değerinde hediye çeki kazandınız, 24 saat içinde müşteri hizmetlerini arayınız,0888298****" şeklinde bir mesaj gönderiyorlar. Numarayı aradığınızda ise telefon faturanızdan belirli bir miktar parayı kendi hesaplarına aktarmış oluyorlar.

Dolandırıcılar, büyük markaların isimlerini ve SMS formatlarını kullanarak bilgilerinizi çalmaya çalışırlarken onlar da değişime ayak uydurup bilinen numaraları bırakarak yerine yenilerini bulmaya çalışıyorlar. ‘Cep telefonu kazandınız’, ‘Adınıza tanımlanmış hediyeyi almak için …’ şeklinde gelen ve bilgilerinizi isteyen (elbette ilk sırada kredi kartı bilgileriniz bulunuyor) SMS’leri gördüğünüzde bunlara kesinlikle itibar etmemeniz gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü de SMS dolandırıcılığına karşı sık sık yukarıdaki gibi kısa mesajlarla bilgilendirmede bulunuyor. Canınızın sıkılmaması adına bu uyarıları mutlaka dikkate almanızı öneriyorum.