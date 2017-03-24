SMS Uygulamanızı Değiştirin: Hangouts SMS Desteği Kalkıyor!

Google mesajlaşma platformu Hangouts'un SMS desteğini kaldırıyor. SMS uygulamasını nasıl değiştireceğinizi anlatıyoruz.

Google meşhur mesajlaşma platformu Hangouts ile istediği başarıyı bir türlü elde edemedi ve rakip mesajlaşma platformları arasında uygulama neredeyse can çekişecek konuma geldi. Ancak firma bu durumdan kurtulmak için Hangouts’u iş dünyasının kullanımına sunma kararı aldı ve uygulamayı canlandırmaya çalışıyor.

Bir dönem telefonlarımızda yüklü gelen ya da otomatik güncellemelerle yüklenen Hangouts anlaşılan o ki yeni Android sürümlerinde Google’ın güçlü elllerinden birisi olmak için evrim geçiriyor. SMS desteğini verdiğiniz zaman karmaşık arayüz kullanımı ile bir çok kullanıcıyı tabir yerindeyse “uyuz” etmiş Hangouts’un SMS desteği kalkıyor.



Mayıs ayında yapılacak güncelleme ile artık internet bağlantısı olmadığında Hangouts kullanılamayacak. 27 Mart tarihinden itibaren uygulamanın kullanıcılarına SMS aldıkları zaman bildirimle uyarı gitmeye başlayacak, 22 Mayıs’ta resmen SMS desteği kaldırılacak.

Bu ayın başlarında Google, kurumsal kullanıcılara daha fazla odaklanmak amacıyla Hangouts Meet video konferans hizmetini başlattı. Google'ın Allo ve Duo platformlarını üreten ekip “Hangouts hiçbir yere gitmiyor” açıklamasında bulundu.

Android'de Varsayılan SMS Uygulaması Nasıl Değiştirilir?

SMS uygulamınızı aşağıdaki işlem sırasıyla değiştirebilirsiniz:

Cihazınızın "Ayarlar" menüsüne girin. Ayarlar ekranındaki "İnternet paylaşımı & Ağlar" seçeneğine dokunun. Karşınıza gelen seçenekler arasından "Varsayılan SMS uygulaması" seçeneğine dokunun. Açılan penceredeki SMS uygulamaları arasından istediğinizi seçin. İşte bu kadar!

Eğer cihaz üreticinizin SMS uygulamsını kullanmak istemiyorsanız Google’ın Android Messages uygulasını aşağıdan indirebilirsiniz: