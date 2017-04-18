Snapchat'e gelecek yeni filtreler duyuruldu. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte dışarı çıkacak insanlar için muhteşem dünya lenslerini denemeyi unutmayın.

Facebook ile çok zorlayıcı bir savaşın içerisinde olan Snapchat, bu konuda kendi çizgisinde gitmeye devam ediyor. En son Facebook ve Facebook Messenger’da hikaye özelliğini getiren Facebook, istediği geri dönüşü yaşayamayarak zor anlar yaşamıştı.

Snapchat ise bütün bu saldırgan tepkilere kendi bildiği yoldan giderek cevap veriyor. Bugün yeni filtrelerini duyuran Snapchat, bu sefer popüler filtrelerini dünyaya taşıyor. “Dünya Lensleri” olarak gelen filtreler, telefonunuzun kamerası ile yakaladığınız anlara 3 boyutlu nesneler ekliyor. Artırılmış Gerçeklik(AR) teknolojisi ile gelen filtreler, yüzümüzden çok bulunduğumuz ortamlara filtreler uyguluyor.

Snapchat’in yayınladığı yeni videoya bakarak, Dünya Lensleri filtrelerinin muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Yeni filtrelerin kullanımı son derece kolay. Ekrana tıkladığınızda çıkan filtreler, fotoğrafınızı tarayarak fotoğrafta zeminin nerede olduğunu buluyor ve konumunu ona göre ayarlıyor.

Yeni filtrelerin gelmeye devam edeceğini belirten Snapchat, genişleyen filtre seçeneği ile kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Snapchat’in bu özelliği getirmesi demek, artık alıştığımız şekilde çok yakında Instagram, WhatsApp, Facebook ve Facebook Messenger gibi alanlara da geleceği anlamına geliyor.

Facebook’un, Snapchat’in özelliklerini kopyalaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılan bu şey etik mi yoksa hırsızlığa mı girer?