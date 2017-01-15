Snapchat, Yeni Güncelleme ile Daha Şık ve Fonksiyonel Olacak!

Tasarımı, uzun süredir eleştirilen Snapchat, yeni arayüzü ve fonksiyonel becerileri ile öne çıkıyor.

Snapchat bir kez daha geniş çaplı bir makyaj operasyonu geçiriyor. Fotoğraf paylaşım uygulaması, görünümünü büyük ölçüde değiştirecek büyük bir güncellemeye imza atma hazırlığında. Yeni Snapchat, beta versiyonu ile bazı Android kullanıcılarına ulaştırıldı bile. Yeni güncelleme ile Snapchat, dünyanın dört bir yanında paylaşılan fotoğrafları gösterecek ve onların etkileyici hikayelerini anlatacak bir arama çubuğu donatılmış,

Snapchat'in Beta sürümünü kullananlar, onu eskisinden çok daha pratik bulmuş. Kullanıcılara göre artık uygulamadan daha verimli bir şekilde faydalanılabiliyor ve arkadaşlarına kolayca erişebiliyor.

Yeni arama fonksiyonu, kişilere ve hızlı ekleme seçeneği erişebileceğiniz kısayolları da ortaya çıkarıyor 'Hızlı ekleme' seçeneği altında, kullanıcılar, Snapchat listesine henüz eklemediği kişi ile birlikte arkadaş isteklerini görebilecek.

Snapchat, uzun süre boyunca karışık tasarım arayüzü nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Yeni güncelleme, uygulamanın daha kolay kullanılmasına olanak tanıyor ve kullanıcılar, menüler arasında kaybolmak yerine tek bir dokunuşla herhangi birisine veya fotoğrafa erişebiliyor.

Snapchat'in güncellemesinin Android sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. iOS kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda.