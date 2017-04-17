Bir yazılımcının geliştirdiği uygulama sadece adı yüzünden "Hindistan'da" adeta bir "linç kampanyasına" maruz bırakıldı.

Variety'de yayınlanan bir haber, ırkçılığın ve karanlığın çıtasını temsil edecek kadar çirkin. İddialara göre Snapchat CEO'su Evan Spiegel, "Bu uygulama sadece zengin insanlar içindir. Hindistan ve İspanya(Evan Spiegel bu açıklamayı yaptıysa, o sırada pek de kendinde değilmiş) gibi yoksul ülkelerde yayılmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Spiegel'in bu sözleri, 2015 yılına dayanan ve hala sonuçlanmayan bir davada, eski çalışanı Anthony Pompliano tarafından aktarıldı. Şirket iddiayı "saçma" olarak nitelendirdi ama bu, Hintlilerin öfkesini yatıştırmadı. Şimdi Hintliler bırakın Snapchat'i, benzer isimli uygulamalara bile tahammül edemiyorlar.

Bilinçli bir kullanıcı karşımızdaki uygulamanın Snapchat değil, Snapdeal olduğunu vurguluyor

Snapdeal isimli bu e-ticaret uygulaması, Hintlilerin linç kampanyasına maruz kaldı ve ülkede gerek Android işletim sistemi gerekse Apple iOS'ta "bir puan" alabildi. Uygulamanın aldığı bir puanın kalite veya algoritmalarla ile yakından uzaktan alakası yok. Tweetlerde, uygulamanın Snapchat ile karıştırıldığı için "1 puan" aldığı da iddia ediliyor. Neyse ki Snapdeal dünyanın geri kalanında olumlu eleştiriler alarak dengeyi sağladı ve ortalama puanını 4.1 seviyesine çekmeyi başardı.