Hem eğlenip hem işlevsel bir telefona kavuşmanızı sağlayan 4 mükemmel uygulamayı listeledik.

Android işletim sisteminin yeni üyesi olacak 8.0 sürümü için içi Google bir yandan çalışadursun, şu an kullanmakta olduğunuz Android sürümleri için yayınlan uygulamaların gittikçe kullanışlı olduğunu fark etmişsinizdir.

Google, yayınlanacak uygulamalarda kullanıcı deneyimini daha üst düzeye taşımak için artık yayıncılardan daha kaliteli hizmet sözü alıyor. Bu da gün geçtikçe daha iyi uygulamanın ve oyunların çıkmasına sebep oluyor. Hal böyle olunca kullanıcılarda halinden memnun olsa gerek.

Son haftalarda çıkıp, kullanıcıların olumlu değerlendirmeler yaptığı oyun ve uygulamaları sizler için derledik.,

1) Power Rangers: Legacy War

Çocukluğumuzun efsanelerinden olan renkli kostümlere sahip bir grup süper kahraman Power Rangers’ın sinema filmi henüz vizyona girmişken, üreticiler de boş durmamış ve efsaneyi günümüz akıllı telefonlarına getirmişler. Tamamen ücretsiz olan oyun birçok ücretli olan oyundan daha güzel vakit geçirmenizi sağlayacak. 40'tan fazla Power Rangers üyesini toplayıp mini bir koleksiyon yapmanıza imkan sağlayan oyun, Mortal Kombat X ya da Justice League oyunlarının bulunduğu kategoride yer alıyor ve onları zorlayacağa benziyor. Denemek isteyenler için bağlantıyı aşağıya bırakıyoruz.

2) Tertemiz Hız Testi: Meteor

Temel olarak bir hız testi uygulamasıdır. İnternet bağlantınızın indirme hızını, yükleme hızını ve pingini test eder. Benzeri uygulamalardan farkı reklamsız ve ücretsiz bir kullanım sunması ve arayüz tasarımının hoş durması. Ayrıca internet hızınıza göre hangi uygulamayı daha verimli kullanacağınızı, uygulamaları puanlayarak söyler. Örneğin yavaş bir bağlantıya sahipseniz Youtube gibi uygulamalar düşük yıldızla gösterilecektir. Açıkçası deneyip videonun yüklenmesini beklerken çıldırmaktan iyidir. Mutlaka her cihazda bulunması gereketiğini düşündüğümüz uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz.

3) Focus Timer Reburn

“Bu zamana kadar neredeydi böyle uygulama?” sorusunu daha ilk kullandığız anda sorduracak enfes bir zamanlayıcı uygulaması. Planlı insanların hayata alışmaları zor değil fakat plansızlar, uykusuzlar, çalışmayı sevmeyenler ne yapsın? Çalışma şeklinizi ve molalarınızı daha verimli olması zamanlayabilir, 25 dklık periyorlar halinde bilimsel olarak ispatlanmış yöntemlerle daha iyi işler ortaya koyabilirsiniz. Bir bardak kahvenin yanında iyi giden bu güzel uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz.

4) Super Mario Run

Aylardır süren bekleyişin ardından Android’e gelen modern tesisatçı Mario’nun iOS dürümünden hiçbir farkı yok. Başlangıç paketinin ücretsiz olup bir de ücretli sürümü olan oyun, gene prensesin peşinden koşturan milyonlar yaratmaya aday. Oldukça eğlenceli ve tek elle eğlenme imkanı sunan oyunu hemen aşağıdan indirebillirsiniz.