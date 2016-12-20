CERN’de Büyük Keşif: Anti-Madde Atomu Ölçüldü!

CERN laboratuvarlarında 20 yıldır devam eden bir çalışma meyvelerini verdi. Bilim insanları, antimaddeye ışık göndererek dalga boyunu ölçebildiler.

Bugün Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre ALPHA raporlarında, bir antimadde atomunun ışık spektrumunun ölçüldüğü belirtildi. Bu başarı, antimadde teknolojisinin tamamen başka bir boyuta ulaştığının göstergesi. 20 yıldır devam eden çalışma, CERN’in antimadde ekibi tarafından sürdürülüyordu.

Çalışmanın temelinde normal hidrojen ile antihidrojen atomlarından elde edilen verilerin karşılaştırılması yatıyor. Bilim insanları, lazer ışınlarını antihidojene gönderiyor ve ışığın spektrumunu ölçüyorlar. Aynı işlemi hidrojene de yaparak elde edilen tüm verileri karşılaştırıyorlar. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca her 15 dakikada bir olmak üzere, toplamda 25.000 antihidrojen atomu oluşturabildiler. Bunların yalnızca 14 tanesinin ölçümü yapılabildi.

Bu çalışma, evrenin temellerini anlamamızı sağlayabilir. Ekip üyelerinden Jeffrey Hangst “20 yılın sonunda birşeyler yaptığımızı söyleyebilmek rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.