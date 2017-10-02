Sony Güncellenmiş Playstation VR Başlığını Tanıttı!

Sony Playstation 4 ve üstü modelleriyle uyumlu VR Başlığı setinin güncellenmiş yeni modelini tanıttı. Artık yeni modelle birlikte gelen küçük tasarım değişikliklerinin yanı sıra, HDR uyumluluğu gibi özellikler de getirildi.

Sony Playstation için çıkardığı VR Başlığı'na küçük güncellemelerle yeni bir model çıkardı. Önceki VR başlığına göre çok fazla farkı olmasa da, hem fiziksel tasarımında, hem de oyunda görselliğe önem veren kullanıcılara hitap edecek bir-iki özelliği yeni modeline getiren Sony'nin yeni VR başlığı ilginizi çekebilir.

CUH-ZVR1 modeliyle çıkardıkları VR başlığının yeni modeli olan CUH-ZVR2 modelinin en göze çarpan özelliği önceki modeline göre daha dayanıklı ama daha ince olan bağlantı kablosu. Bu kablo biçimini zaten kafasında 300-400 gramlık bir başlığı takan kullanıcıların hareket alanını şarj sırasında biraz olsun büyütmek için tasarladıklarını söyleyen Sony yetkilileri, ayrıca yeni VR başlığının eskisine göre daha güçlü bir işlemciye sahip olduğunu da söyledi.

"Sol üstteki yazı: Kulaklık destekleyici mekanizma, Sol alttaki yazı: Stereo kulaklık jakı, Sağ alttaki yazı: Fiziksel ses kontrol tuşları"

Fiziksel ses kontrol tuşlarına ve bir kulaklık jakına sahip olan VR başlığına ayrıca bir de HDR desteği de eklendi. HDR desteğine sahip olan Playstation 4'lerde kullanabileceğimiz bu özellik, özellikle de oyunlarda görüntü kalitesine önem veren oyunculara oldukça hitap ediyor. Yeni VR seti şimdilik öncelikle Japonya ve Asya pazarında 396 dolar yani 44,980 yen'e satılıyor. Ancak yeni başlığın gelmesiyle birlikte, Playstation'ın tam VR setlerinde (kulaklık ve sensörlü oyun kolunun birlikte satıldığı setler) fiyat değişikliği olmayacak.

Yeni VR setinin ülkemize ve Amerika pazarına ne zaman gireceği şimdilik belli değil. Ancak satışa çıkarılacak ülke sıralaması göz önüne alınırsa, oldukça yakın bir zamanda ülkemizde de satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni VR başlığını satın alırken eskisiyle ayırmanın en etkili yolunun kutu üzerindeki model numarası olacağını da söyleyelim. Çünkü paket tasarımları ve başlığın tasarımları birbirine oldukça benziyor olduğu belirtiliyor. Siz yeni Playstation VR Başlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde piyasaya sunulduğunda alacak mısınız?