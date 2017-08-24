Sony Xperia XZ1'in İlk Basın Görselleri Paylaşıldı!

Sony'nin yeni amiral gemisi olacak akıllı telefonu Xperia XZ1'in basın görselleri hayal gücüne pek fazla yer bırakmıyor.

Sony'nin IFA 2017 etkinliğinde tanıtacağı bilgisini paylaştığı amiral gemisi olacak Xperia XZ1, bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra basın görselleriyle ortaya çıktı. Hayal etmeye yer bırakmayan görseller XZ Premium ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Çerçeveleri azaltmaya tenezzül etmeyen Sony, arka tarafta da tek kamera sistemini sürdürüyor. Arka tarafı tamamen metalden oluşan akıllı telefon, flaşla birlikte geniş bir açıklığa sahip. Bu açıklıkta yer alan NFC sembolü sonunda Sony kullanıcılarını ve bizleri rahatlatarak NFC'nin olması gerektiği yere, yani arkaya taşındığını gösteriyor. Arka tarafın tamamının metal olması nedeniyle şebeke bağlantılarını sağlamak için çerçevesinin XZ Premium'da olduğu gibi plastik olmasını beklediğimiz akıllı telefon, IFA 2017 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Aynı günde firmadan bir de XZ1 Compact tanıtımı bekleniyor.