Bilim insanlarına göre sosyal medya platformlarının bize ilgi alanımıza göre içerik sunması bizi akıllı telefonlara daha fazla bağlıyor.

Günümüzde çoğu insan akıllı telefonu yakınında olmadığında kendini kötü hissediyor. İnsanların bildirimlerini, mesajlarını, e-postalarını kontrol edemediklerinde yaşadıkları bu kötü hisse nomophobia deniyor ve bilim insanlarına göre bu kötü his, insanlar arasında giderek daha fazla yayılıyor.

Uzmanlara göre nomophobia’nın yayılmasının en büyük nedeni, sosyal medyada ailelerle, arkadaşlarla vb. kurulan bağların güçlenmesi ile sosyal medya bağımlılığının artması. İnsanlar sürekli olarak bağlantıda oldukları kişilerin neler yaptığından haberdar olmak ve bazen hiçbir şey yapmamalarına rağmen paylaşımda bulunmak istiyorlar.

Hong Kong Kent Üniversitesinden Dr. Ki Joon Kim, ‘’Akıllı telefonlar insanlara daha kişisel bir ortam sunduğu için kullanıcılar kendilerini daha özel hissediyor. Akıllı telefonlar genişletilmiş bir dünyaya açıldığından insanlar daha çok bağlanıyor. Bu yüzden insanlar akıllı telefonlarını daima yanlarında istiyorlar ve bu sayede nomophobia oluşuyor.’’ dedi.

Dr. Ki, sosyal medyanın kişiselleştirilmiş içerikler sunmasından dolayı durumun gelecekte daha da kötüye gidebileceğini belirtiyor. Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformların kullanıcılarına ilgi alanlarına göre içerik sunması, kullanan kişileri uygulamaya daha fazla bağlıyor.