Dün itibarı ile haberini sizlerle paylaştığımız ve yaptığımız ankette de sizleri ikiye bölen (İsmail Türüt'ü seçenler de vardı tabii) ses kaydının bilimsel açıklaması geldi.

Tıpkı geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan mavi / sarı elbise vakasındaki gibi 'Herkes aynı şeyi görüyor ve duyuyorsa nasıl farklı algılayabiliyor?' sorusunu tekrardan sorduran ses kaydına dair bilimsel bir açıklama geldi.

Dylan Bennett isimli Twitter kullanıcısı durumu şöyle açıklıyor: "Evet, merak etmeyin kafayı yemediniz! Yüksek frekanstaki sesleri duyabiliyorsanız, muhtemelen 'Yanny' sesini duyuyorsunuz. Ancak 'Laurel' de duymanız olası. Eğer ki yüksek frekanslı sesleri duyamıyorsanız, yüksek ihtimalle 'Laurel' duyuyorsunuz. Sizler için seslerden HQ ve LQ frekansları sildim. RT yapın ki yeni bir kıyafet vakasıyla karşılaşmayalım."

Anlayacağınız ortada çok da büyük bir gizem yok. Sadece bilindik insan doğasının etkiye gösterdiği bir tepki mevcut. Kulaklarımızın duyma frekansındaki minimal farklılıklar, bu tür bir karmaşa yaratıyor sadece.