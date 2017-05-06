Sözlerin Kifayetsiz Kaldığı Nokta: Kahve Yapabilen Telefon!

Tam bu kadar da olmaz derken, zihni-sinir bir geliştirici akıl almaz bir projeyle karşımıza çıkıyor. Eğer Kickstarter kampanyası yeterince desteklenirse akıllı telefonlar kahve yapabilecek.

Akıllı telefonlarımızın özellikleri son zamanlarda çok gelişti lakin şimdiki muhtemel özellikleri için söyleyecek söz bulmakta zorlanıyor. Napoli'li bir şirket, telefonunuzu bir kahve ve espresso makinesine dönüştüren bir cihaz geliştirdi. Evet doğru okudunuz: Espresso makinesi.

Mokase isimli cihazın çalışma şekli oldukça basit. Sıvı kahveyle doldurulmuş, silikon alüminyum bir tüp içerisinde ısıtılan tek kullanımlık kartuşlar kullanıyor. Kartuşu cihaza yerleştirin, demleme işlemini ne zaman başlatacağınızı ek uygulamaya bildirin ve zamanı geldiğinde espressoyu fincana dökün.

Şirket, cihazın ısı yalıtımı yapabildiğini ve böylece akıllı telefonunuzun serin kalacağı yerde kahvenin sıcak kalacağını iddia ediyor. 7 santimetre kalınlığındaki aksesuar, zararlı toksinler içermeden yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca tamamen su geçirmezdir ve lityum iyon pilini şarj etmek için bir USB kablosu barındırıyor. Mokase uygulaması, kullanıcıların kahvelerini ne zaman ısıtmaları gerektiğini kontrol etmelerini sağlıyorr ve tek kullanımlık kartuş, kahveyi üç aya kadar taze tutabilyor.

Mokase üç farklı tat ile gelecek: klasik, kavrulmuş ve Arabik aroma. Cihaz; Apple, Samsung, Huawei ve LG'nin amiral gemisi cihazlarıyla uyumlu. Şirket şu anda Kickstarter ile kampanya yürütüyor ve Eylül ayında sevkiyata başlamayı umuyor.