SpaceX ile Adım Adım Uzay Uygarlığına Yürüyoruz!

Uzay alanına özel sektörün girmesinin en somut örneği olan SpaceX, bu yıl içinde tam 16 başarılı fırlatma sonucu kendi rekorunu kırdı.

30 Ekim'de Koresat-5A'yı yörüngeye yerleştiren SpaceX, tek başına çok da önemli görünmeyen bu olayla birlikte 2017 yılı içerisinde 16. başarılı fırlatmasını gerçekleştirmiş oldu.

Geçen yılın tamamında toplam 8 tane başarılı fırlatma yapan Elon Musk'ın uzay firması 2017'nin bitmesine 2 ay varken kendi rekorunu ikiye katlamış oldu. SpaceX, yıl bitmeden önce en az bir, en fazla üç tane daha fırlatma yapabilecek kapasitede.

Fırlatma öncesinde ve sırasında herhangi bir olumsuz koşulla karşılaşmayan firmanın Falcon 9 roketi, uyduyu yörüngeye yerleştirdikten 8 dakika sonra yeryüzüne döndü. Roket, SpaceX'in bir çok başarılı başarısız denemesiyle iyice sağlamlaştırdığı otonom teknesine başarıyla iniş yaptı. Roket, Atlantik Okyanusu'ndaki tekneye iniş yaptıktan sonra alevler içerisindeydi ancak bunlar da kısa süre sonra kendiliğinden söndü. Bu iniş, Falcon 9'un 2017 içerisindeki 13. başarılı inişi, SpaceX'in 15. arka arkaya gelen başarılı inişi ve firmanın ise 19. inişi oldu.

Koreasat-5A'nın yörüngeye yerleştirilmesi SpaceX'in 2017 yılındaki 11. özel sektör işi oldu. Firmanın işlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan özel sektör ve yabancı devletler, daha önceki yıllarda SpaceX'e işlerini yaptıran NASA ve NOAA'nın yerini aldı.

SpaceX her yaptığı işten daha fazla para kazanacak ve hırsla hedefledikleri projelere (Mars'ı kolonileştirmek) çok daha hızlı şekilde ulaşabilecekler. Dünya'nın adına teknolojiyi ilerleten bu hırslı insanlara hepimiz destek olmalıyız.