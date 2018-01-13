SpaceX'in Dragon Kapsülü Yeryüzüne İndi

SpaceX tarafından yaklaşık bir ay önce veri toplaması göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Dragon kapsülü, Dünya'ya döndü.

SpaceX'in Dragon kapsülü daha önce bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu görevini gerçekleştirmiş ve görev bitimi sonrasında dönüştürülmüştü. Kapsül yaklaşık olarak altı saat önce uzay istasyonundan ayrıldı ve iniş paraşütlerini açarak denize düştü.

17 Aralıkta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan kapsül, bilimsel deney materyalleri ve bilimsel tesiste bulunan astronotlar için görev materyalleri de dahil olmak üzere 2 tondan fazla malzameyi yanında taşımıştı. Dragon dönerken de yeryüzündeki bilim adamları tarafından analiz edilecek olan deney sonuçları da dahil olmak üzere yine yüklü miktarda malzame getirdi.

Dragon kapsülünün dönüşü teknoloji dünyasının olduğu kadar SpaceX için de büyük önem taşıyor. Zira şirket için tekrar kullanılabilir uzay araçları oldukça önemli bir noktada duruyor ve Dragon da bunun gerçekleştiğinin en büyük kanıtlarından birisi konumunda bulunuyor.