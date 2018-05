Uzay Meraklıları İçin Eğlenceli Mini Belgesel Serisi

Tim Dodd isimli bir profesyonel fotoğrafçı, uzay projelerine duyduğu ilgi sebebiyle oldukça keyifli bir seri çekmeye başlamış ve serinin her bölümünde uzaya, astronotlara ve keşif projelerine dair pek çok bilgi yer alıyor.

Uzaya dair yeni şeyler keşfetmek yıllardır insanlığın en önemli misyonlarından biri. Sürekli farklı gezegenlere hatta farklı galaksilere dair yeni bilgiler elde edebilmek için çabalıyoruz. NASA, ESA gibi uzay ajansları, eğittikleri astronotlar ve geliştirdikleri uzay araçları sayesinde bu amaca hizmet ediyorlar, bizde gelen yeni haberleri hızlıca aktarıyoruz. Ancak en az uzay kadar merak edilen bir diğer şey ise tüm bu projelerin nasıl gerçekleştiği, astronotların nasıl eğitildiği gibi detaylar.

Tim Dodd isimli bir fotoğrafçı da meraklarımızı ortadan kaldırıp bir yandan da bilgilenmemizi sağlayacak oldukça hoş bir proje başlatmış. 'Spacing Out with The Everyday Astronaut' isimli bu mini belgesel çalışması, 4 Mayıs'ta yayınlanan ilk bölümü ile meraklılarının karşısına çıkmış.

Yayınlanan ilk bölüm 'Mars'ta Yürümek' ismi ile sunulmuş. Serinin bu bölümünde, Mars görevlerine hazırlanan ekiplerin neler yaptığı, gelecekte Mars ile ilgili ne gibi şeyler yapılacağı gibi pek çok konuya değiniliyor ve 'Mars'ta yürümek nasıl olurdu' tadında bir de deney yapılıyor. Çekimlerin tamamı Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleşmiş ve tüm bilgiler uzmanlardan geliyor.

İkinci bölüm ise 19 Mayıs'ta yayınlandı ve bu kez de SpaceX'e bir ziyaret gerçekleşti. Falcon Heavy'e dair incelemeler yapan Tim Dodd, bir roketin nasıl havalandığını anlayabilmek için 'Falcon 9 gibi uçmaya çalıştı'. Roketleri geliştiren mühendisler ile kullanılan teknoloji hakkında konuşan Dodd, sonrasında roketlerin nasıl tekrar dünyaya iniş yaptığını anlamaya çalıştı.

Falcon 9, geliştirilen son versiyonu Block 5 sayesinde ortalama 100 kez fırlatılabilecek ve bu oldukça büyük bir yenilik. Aslında bu 'yeniden fırlatılabilme' çalışmaları, tekrar tekrar kullanılabilecek uzay gemileri yapma yolunda atılan bir adım ve bildiğimiz gibi Elon Musk, Mars konusunda pek çok hayale sahip, çalışmalar da Mars'ın kolonileşmesinin artık yalnızca bir hayal olmadığını kanıtlar nitelikte.

Seri oldukça eğlenceli ve eğer uzay projelerine ilgiliyseniz izlemekten keyif alacağınız kesin. Dil tabii ki İngilizce, ancak İngilizce altyazı seçeneği mevcut ve çok da zorlayıcı bir dil söz konusu değil. Eğer serinin ilk iki bölümüne göz gezdirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.