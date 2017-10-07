Spor Yapmadan Kilo Vermeyi Mümkün Kılan Teknik Geliştirildi!

Columbia Üniversitesindeki bilim insanları, geliştirmiş olduğu teknik ile birlikte spor yapmadan kilo vermeyi mümkün kılacaklar.

Columbia Üniversitesindeki bilim insanları spor yapmadan kilo verebileceğiniz bir teknik geliştirdiler. Özellikle bayanları heyacanlandıran bu çalışma ile rüyalarınız gerçek olacak.Daha öncedende benzer teknikler geliştiren bilim insanları, bu sefer sonuca ulaşmaya çok yakın olduklarını belirttiler.

İnsanların vücudunda beyaz ve kahverengi olmak üzere 2 çeşit yağ bulunuyor. Bu yağlardan beyaz olanı enerji üretimi sırasında yakılıyor. Kahverengi olanı ise vücudumuza ısı üretimi için depolanıyor. İnsanlar yaşamlarının ilk dönemlerinde kahverengi yağları fazlayken, ilerleyen zamanlarda beyaz yağ bağları gelişiyor.

Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği teknik ile kahverengi yağ dokusunu beyaza çevirmek için çalışmalarına son hız devam ediyor. Columbia Üniversitesindeki çalışmaların başında olan Li Qiang bu teknikle kilo problemlerini acısız ve yan etkisiz olarak çözebileceklerini iddia etti.İlk olarak fareler üzerinde denenen bu yöntemin istenilen seviyeye ulaştığını belirten bilim insanları, çok yakın zaman içerisinde yeni tekniği insanlar üzerinde de deneyeceklerini açıkladılar.