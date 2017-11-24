Normalde 25 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam Üzerinde 25 TL'ye satılan Sanctum 2 isimli oyun, Humble Bundle üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu Steam hesabınız üzerinden oynayabileceksiniz.

Bir süreden beri ücretsiz oyun haberlerinde iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Her an bu oyunları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu aralar Black Friday döneminde olmamızdan dolayı oyunların büyük kısmında çok büyük indirimler var, ancak hiçbiri bir oyunu ücretsiz satın almanın hazzını veremiyor.

Humble Bundle, bu aralar hızlandırdığı ücretsiz oyun serisine bir yenisini ekledi. PC oyuncularının yakından tanıyacağı Sanctum 2, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen oyun, Humble Bundle’da 14,99 dolar, Steam’de ise 25 TL’den satılıyor. Steam incelemelerinde “Çok Olumlu” alarak ne kadar kaliteli bir oyun olduğunu ispatlayan Sanctum 2’ye kısa süreliğine ücretsiz erişebileceksiniz. Bu arada yanlış anlamaları gidermek adına, oyuna bu süre içerisinde sahip olursanız, sonuna kadar size ait olacak.

Sanctum 2 Nedir?

Steam kütüphanenize ekleyebileceğiniz Sanctum 2, Kule Savunma/FPS mekaniklerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Dört ayrı karakter arasından seçim yaparak, karotları ölümcül yabancılardan koruyacaksınız. 15 Mayıs 2013’te çıkış yapan oyun, kaliteli grafikleri ile sizleri bekliyor.

Sanctum 2’yi Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Sanctum 2'nin Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan Add to Cart butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.(Kendim bu işlemi yaparken sanırım yoğunluktan dolayı mail hesabıma herhangi bir şey gelmedi. Bu yüzden ikinci yola başvurdum)

Sağ üstte yer alan mail hesabınıza tıklayarak açılır pencereyi açınız ve buradan "Library" butonuna tıklayınız.

Açılan sayfada elinizde bulunan oyunlar yer alır. Yüksek ihtimal en altta Sanctum 2 oyununu bulacaksınız, onun üzerine tıklayarak Steam kodunu alacağını alana gidiniz. Bunun ardından "Reveal yout Steam Key butonuna tıklayınız.

Kodu aldık, şimdi bunu Steam'de doğrulatma zamanı.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.