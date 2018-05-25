Steam'de 31 TL'ye Satılan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Geçtiğimiz hafta Humble Bundle tarafından kısa süreliğine ücretsiz kodu dağıtılan Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, bu kez de Steam cephesinden ücretsiz veriliyor.

İki gün süreyle Humble Bundle tarafından dağıtılan ve süre dolduktan sonra site içerisinde tekrardan 20 dolara satılmaya başlanan Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, 27 Mayıs 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Steam'de yer alacak.

Eğer ki Humble Bundle'ın kampanyasını kaçırdıysanız, üzülmenize hiç mi hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşmak ve oyunu kütüphanenize eklemek.

Bugün içinde gelen ikinci ücretsiz oyun haberiyle oyuncuların yüzü gülmüştür diye düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ücretsiz oyun haberlerini yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.