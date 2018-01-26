Normalde 55 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 55 TL karşılığında satılan Amnesia Collection, Humble Bundle üzerinden oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yine bir cuma günü, yani hafta sonuna giriş günümüz. Çoğu arkadaşımız yarı yıl tatilinde olduğu için bu günün pek önemi olmasa da, çalışan kardeşlerimiz hafta sonu gelse de oyun oynasam diye bu günü iple çekiyorlar. Bildiğiniz gibi sizlere fırsat buldukça normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları listeliyoruz. Bugün yine benzer “oyunlarla” karşınızdayız. Tam iki oyunu tek bir pakette ücretsiz olarak sunan Humble Bundle, son aylarda ücretsiz yaptığı en pahalı paketi duyurdu.

Steam’de iki oyun halinde 55 TL’ye satılan Amnesia Collection, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu. 2 gün boyunca devam edecek kampanya sonucunda, oyunu Steam envanterinize ekleyebileceksiniz. Bu konuda bazı soru işaretleri yaşayan arkadaşlar var. Oyunun iki gün sonra envanterlerinden karldırılacağını düşünüyorlar. Buradan belirtelim, oyunu iki gün içerisinde envanterinize alırsanız sonsuza kadar size ait olacak.

Amnesia: A Machine for Pigs (31 TL) ve Amnesia: The Dark Descent (31 TL) şeklinde iki oyunu birden kullanıcılarına sunan Humble Bundle, haftasonunda oynayacağınız sağlam bir oyun çıkarmış gibi duruyor.

Amnesia Collection Nedir?

İlk olarak 2010’da Amnesia: The Dark Descent ile çıkış yapan oyun, birinci kişi bakış açısına sahip hayatta kalma korku oyunu olarak listeleniyor. Sürekli yeni keşifler yaptığınız Amnesia’nın ana amacı sizi korkutmak. Baş kahramanımızın sıkıntılı anılarına odaklanan oyun, başarılı 3D grafikleri ve dinamik oynanışı ile oyuncuların beğenisini çekmeyi başardı. Zaten Steam incelemelerine baktığımızda iki oyunun da olumlu inceleme puanları aldığını görüyoruz. İlk oyundan üç yıl sonra çıkan A Machine for Pigs, ilk oyundan aldığı korku temasını devam ettiriyor. 1800’lü yıllarda geçen Amnesia serisine hazır ücretsiz olmuşken bir şans verebilirsiniz.

Amnesia Collection'u Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Amnesia Collection'un Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Humble Bundle sayfasına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.