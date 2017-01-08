Steam'den Anlık Online Kullanıcı Sayısı Rekoru!

Valve bünyesinde olan dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu ve iletişim platformu Steam, muhtemelen tekrar sadece kendisi tarafından kırılabilecek önemli bir rekora imza attı.

125 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına sahip olan Steam, dün ciddi bir rekoru kırmayı başardı. Bilgisayar oyunlarının, dolayısıyla da oyun pazarında bilgisayarın kalesi olan Steam, dün akşam saatlerine doğru aynı anda online olarak platformda bulunan oyuncu sayısı ile rekor kırdı. Tam 14,207,039 kişi, dün aynı saatlerde Steam'de online durumda bulunmaktaydı. 14 milyonluk bu dev oyuncu topluluğunun online olarak oynadığı oyunlar ise şu şekilde: Rekorun kırıldığı vakitte en fazla oynanan oyun 951,942 oyuncu ile Dota 2 iken onu 675,195 oyuncu sayısı ile CS:Go takip etmiş. Dünyanın En İyi Telefonu: Xiaomi Mi Note 2 İncelemesi