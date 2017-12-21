  • Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte İndirimdeki Oyunlar!

Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte İndirimdeki Oyunlar!

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Steam'in her yıl Aralık ayında başlattığı Kış İndirimleri resmi olarak başladı ve gözümüze çarpan bazı oyunları sizin için listeledik.

Her yıl dört mevsimin belirli tarihlerinde önemli indirimleri ile karşımıza çıkan Steam, yine cüzdanlarımızı hafifletmeye geliyor. Her sene gelenek haline gelen ve 4 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olan Steam Kış indirimleri başlamış durumda. Yüzlerce oyun, %80 - %90'lara varan indirimler ile karşımıza çıkıyor. Yeni başlamış olan Steam Sonbahar İndirimlerinde öne çıkan oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Valve Complete Pack (içerisinde 19 oyun bulunuyor)

Normal fiyatı: 347.00 TL  (-%92)- İndirimli fiyat: 27.91 TL

Counter-Strike: Global Offensive

Normal fiyatı: 24.00 TL  (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08 TL

Grand Theft Auto V

Normal fiyatı: 179.00 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 71.60 TL

Football Manager 2018

Normal fiyatı: 119.00 TL  (-%25)- İndirimli fiyat: 89.25 TL

Euro Truck Simulator 2 Christmas Special (içerisinde 19 oyun ve yama bulunuyor)

Normal fiyatı: 261.90 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 104.7 TL

Assassin's Creed Origins - Gold Edition

Normal fiyatı: 299.00 TL  (-%30)- İndirimli fiyat: 209.30 TL

PRO EVOLUTION SOCCER 2018

Normal fiyatı: 199.00 TL  (-%50)- İndirimli fiyat: 99.50 TL

NBA 2K18 - Legend Edition

Normal fiyatı: 340.00 TL  (-%40)- İndirimli fiyat: 204.00 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Normal fiyatı: 74.99 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL

Etiketler: steam kış indirimleri
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