Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte İndirimdeki Oyunlar!

Her yıl dört mevsimin belirli tarihlerinde önemli indirimleri ile karşımıza çıkan Steam, yine cüzdanlarımızı hafifletmeye geliyor. Her sene gelenek haline gelen ve 4 Ocak 2018 tarihine kadar geçerli olan Steam Kış indirimleri başlamış durumda. Yüzlerce oyun, %80 - %90'lara varan indirimler ile karşımıza çıkıyor. Yeni başlamış olan Steam Sonbahar İndirimlerinde öne çıkan oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:
Valve Complete Pack (içerisinde 19 oyun bulunuyor)
Normal fiyatı: 347.00 TL (-%92)- İndirimli fiyat: 27.91 TL
Counter-Strike: Global Offensive
Normal fiyatı: 24.00 TL (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08 TL
Grand Theft Auto V
Normal fiyatı: 179.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 71.60 TL
Football Manager 2018
Normal fiyatı: 119.00 TL (-%25)- İndirimli fiyat: 89.25 TL
Euro Truck Simulator 2 Christmas Special (içerisinde 19 oyun ve yama bulunuyor)
Normal fiyatı: 261.90 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 104.7 TL
Assassin's Creed Origins - Gold Edition
Normal fiyatı: 299.00 TL (-%30)- İndirimli fiyat: 209.30 TL
PRO EVOLUTION SOCCER 2018
Normal fiyatı: 199.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 99.50 TL
NBA 2K18 - Legend Edition
Normal fiyatı: 340.00 TL (-%40)- İndirimli fiyat: 204.00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal fiyatı: 74.99 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL