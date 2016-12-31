Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)
Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)
Steam’in indirim şöleni devam ederken bugünkü konuğumuz birinci şahıs oyunları olarak da bildiğimiz FPS oyunları oluyor.

Tüm dünya genelinde belki de en popüler oyun türü olan FPS, bugünkü Steam indirimlerinde konuğumuz oluyor. Bol aksiyon ve silah kullanmanın öneminin ön plana çıktığı yapımlardaki örneklerimize göz atabilirsiniz. Sondaki bonus ise fiyatıyla çok dikkatimizi çekmesiyle eklendi :)
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Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Korku’ Oyunları (8. Gün)

Bakalım FPS tarzından hangi oyunlar var;

1- Counter Strike: Global Offensive - 16,08TL (%33 İndirim)

2- Call of Duty: Infinite Warfare - 137,94TL (%34 İndirim)

3- DOOM - 72,27TL (%67 İndirim)

4- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 65TL (%50 İndirim)

5- Far Cry Primal - 65TL (%50 İndirim)

6- Valve Complete Pack - 38,57TL (%89 İndirim)
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7- PAYDAY 2 - 7,75TL (%75 İndirim)

8- Metro Redux Bundle - 9,80TL (%80 İndirim)

9- Dishonored 2 - 146,73TL (%33 İndirim)

10- Crysis Collection - 16,25TL (%75 İndirim)
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Bonus - Call of Duty: The Definitive Collection - 1.328,03TL (%44 İndirim)
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Etiketler: fps, steam, kış indirimleri

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