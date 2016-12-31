Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)

Steam’in indirim şöleni devam ederken bugünkü konuğumuz birinci şahıs oyunları olarak da bildiğimiz FPS oyunları oluyor.

Tüm dünya genelinde belki de en popüler oyun türü olan FPS, bugünkü Steam indirimlerinde konuğumuz oluyor. Bol aksiyon ve silah kullanmanın öneminin ön plana çıktığı yapımlardaki örneklerimize göz atabilirsiniz. Sondaki bonus ise fiyatıyla çok dikkatimizi çekmesiyle eklendi :)

Bakalım FPS tarzından hangi oyunlar var;