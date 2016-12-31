Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)

Tüm dünya genelinde belki de en popüler oyun türü olan FPS, bugünkü Steam indirimlerinde konuğumuz oluyor. Bol aksiyon ve silah kullanmanın öneminin ön plana çıktığı yapımlardaki örneklerimize göz atabilirsiniz. Sondaki bonus ise fiyatıyla çok dikkatimizi çekmesiyle eklendi :)
Bakalım FPS tarzından hangi oyunlar var;
1- Counter Strike: Global Offensive - 16,08TL (%33 İndirim)
2- Call of Duty: Infinite Warfare - 137,94TL (%34 İndirim)
3- DOOM - 72,27TL (%67 İndirim)
4- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 65TL (%50 İndirim)
5- Far Cry Primal - 65TL (%50 İndirim)
6- Valve Complete Pack - 38,57TL (%89 İndirim)
7- PAYDAY 2 - 7,75TL (%75 İndirim)
8- Metro Redux Bundle - 9,80TL (%80 İndirim)
9- Dishonored 2 - 146,73TL (%33 İndirim)
10- Crysis Collection - 16,25TL (%75 İndirim)
Bonus - Call of Duty: The Definitive Collection - 1.328,03TL (%44 İndirim)
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