İnsanlığın Yapay Zekaya Karşı Şansı Bulunmuyor!

Dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking, insanlığın sonunun yapay zekadan olabileceğini düşünüyor. Ayrıca o'na göre insanlığı beklenenden önce bitiren şeyler; açgözlülük ve aptallık!

Teorik fizik ve kozmoloji uzmanı Stephen Hawking, yapay zekalara karşı dikkatli olunmasını istiyor. Dünyada yaşayan en zeki insanlardan birisi olarak gözüken Hawking, birçok eleştiri almasına rağmen yapay zekalar karşısındaki sert tutumuna devam ediyor. Yapay zekaların gelecekte insanlığın sonunu getirebileceğini savunan Stephen Hawking, şu anda bile insanlığa karşı makinelerin öne çıktığını belirtiyor.

Hawking’e göre insanlığın yok oluşu, bir göktaşı ya da farklı bir felaketten gelmeyecek. Eğer böyle devam ederse insanlar, yapay zekalara dünyalarını teslim etmek zorunda kalacaklar. Yapay zeka topluluğu, Stephen Hawking gibi önemli bir bilim insanının sürekli karamsar davranması ile ilgili bazı şikayetlerde bulunmuştu. Ancak Hawking, tüm eleştirileri bir kenarı bırakarak kendi düşüncelerini söylemeye devam ediyor. Hawking, yapay zeka kıyametini Taş Devri döneminden beri gelişmekte olan insanlığın sonu olarak nitelendiriyor.

Ayrıca, açgözlülük ve aptallığın insanlık için en büyük tehdit olduğunu savunan Hawking, bu olaylar ışığında insanlığın beklenenden çok daha erken yok olmasını öngörüyor. Hawking’in açıklamalarına göre insanlar her geçen gün daha fazla aptal ve açgözlü davranıyorlar.

İnsanlığın 2100 yılına kadar 10 milyar olacağını belirten Hawking, hava kirliliğinin son 5 yılda inanılmaz düzeylerde arttığını ve insanoğlunun yanlış adımlar attığını belirtiyor.

Yapay zekaların durumunu ormanda bebek canavarı bulup eve getiren avcı olarak gören Hawking, şu anda büyüttüğümüz bebek canavarın ileride bizi öldürebileceğini belirtiyor. Günümüzde bile makineler daha zeki hale geldiğini belirten Hawking, akıllı telefonların diğer cep telefonları ile iletişim kurması gibi sebepler sayıyor.

Bildiğiniz gibi 2014, “Selfie Yılı” ilan edilmişti. Selfie çeken milyonlarca kişiden yaklaşık 33.000’i çekim yaparken yaralandı. Kontrolü elden bırakarak daha dikkatsiz davranan binlerce kullanıcı bunun acısını çekti. 2015 yılında yapılan bir ankette insanların %4’ü araba kullanırken selfie çektiğini belirtti. Hindistan’da selfie çekerken toplam 54 vatandaşın öldüğünü belirten Hawking, Hindistan Turizm Bakanlığı'nın bunları önlemek için “selfie tehlike alanlarını” kurmak zorunda kaldığını söylüyor.

Hawking, insanların yaptıkları aptallıkları gözler önüne sererek, yapay zeka gibi hata yapmadan en mantıklı kararları verebilen bir ırk karşısında şansımız olmadığını düşünüyor.