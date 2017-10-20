Efsane strateji oyunlarından CIVILIZATION® III, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu Steam kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

'Hafta sonu güzel bir oyun oynayayım da neşem yerine gelsin' diyenler burada mı? Bugün sizlere oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir oyunu sunacağız, hem de ücretsiz. PC kullanıcılarına özel olarak çıkan “Sid Meiers Civilization III: Complete” oyunundan bahsediyorum. Dünyanın en iyi strateji oyunları arasında kabul edilen Civilization, Humble Bundle kullanıcılarına özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik oyunu Steam’de kullanabileceksiniz.

Aynı oyunu Steam’de satın almak istediğinizde 10 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor, ancak Steam hesabını bağladığınız Humble Bundle hesabınız varsa aşağıdaki adımları izleyerek oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Yalnız hatırlatalım, ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ben bu satırları yazarken, kampanyanın 1 gün 10 saatlik ömrü kalmıştı.

Nasıl Ücretsiz Edinirim

1-) Öncelikle bir Humble Bundle hesabı açmalı ve Steam hesabınızı bu hesap üzerinden onaylamalısınız.

2-) Humble Bundle sayfasında yer alan Sid Meiers Civilization III: Complete sayfasına gidiniz.

3-) Sağ alt kısımda yer alan “Add to Cart” butonuna tıklayınız.

4-) Sağ üst kısımda yer alan küçük sepet düğmesine tıklayınız. (Başka ürünleri eklemediğinizden emin olun)

5-)Üst kısımda oyunun 4,99 dolar yerine 0 dolar olduğunu görüyorsunuz. En altta yer alan “Get it for free!” butonuna tıklayınız.

6-) E-postanıza Humble Bundle’dan bir mesaj geldi. Mesajın içerisinde yer alan “Download Now” butonuna tıklayınız.

7-) Sayfanın en alt kısmında yer alan Steam kodunu görebilmeniz için açılır bir pencere yer alıyor. Orayı bularak kodunuzu alınız ve Steam’in en üst solunda yer alan küçük “oyunlar” butonuna tıklayınız ve “Steam’de Ürün Etkinleştir” seçeneğine tıklayınız. Buradan sonrası kodu onaylamanızı ve oyunun Steam kütüphanesine gelmesini içeriyor.

(kod kullanıldı dostlarım, bilginize)

Strateji tarzını seven kullanıcıların yakından tanıyacağı oyun, 30 Ekim 2001 çıkışlı olmasına rağmen strateji oyunu olduğu için grafiksel açıdan pek bir şey kaybetmemiş. Firaxis Games tarafından geliştirilip 2K Games tarafından yayınlanan Civilization III, Steam’den de aldığı “Çok Olumlu” yorumlarıyla ne kadar iddialı bir oyun olduğunu gösteriyor. Bu hafta sonu tatilinde oynayacağınız oyununuz yoksa güzel bir öneri olacaktır. Ayrıca, oynamasanız da Steam kütüphanenizde bedavadan bir oyun olması kadar güzel bir şey olamaz.