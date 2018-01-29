Çıplak Köstebek Farelerinin Yaşlanmadıkları Keşfedildi

Cildi kırışık, çuval gibi görünen çıplak köstebek fareleri, kansere karşı tam bir koruma gibi bazı tuhaf süper güçlere sahipler. Bu hayvanların aynı zamanda yaşlanma belirtileri de göstermedikleri tespit edildi.

Araştırmacıların yaptıkları yeni bir çalışma bu hayvanların aynı zamanda yaşlanmadıklarını da ortaya koyuyor. Yani ölme ihtimalleri, yaşlanmayla birlikte artış göstermiyor.

Diğer tüm memeli türlerinin ölüm riski, zamanla birlikte artış kaydeder. Fakat bu durum 'Heterocephalus glaber' adı verilen çıplak köstebek fareleri için geçerli değil. Bu kemirgen çeşidi, Batı Afrika'nın çöllerinde, yer altında yaşarlar.

Memelilerde ölüm oranı genellikle 'Gompertz-Makeham ölüm yasası' olarak adlandırılan bir sistem dahilinde gelişir. Matematiksel bir eşitlik olan bu sistem, ergenliğe ulaştıktan sonra yaşla birlikte gerçekleşen ölüm oranı artışını tanımlar.

Bu risk insanlarda 30 yaşına eriştikten sonra her yıl iki katına çıkar. Fakat bu kırışık kemirgenler için durum bütünüyle farklı.

Google'ın yaşlanmaya karşı oluşturduğu Calico adlı firmada çalışan ve bu araştırmanın yöneticiliğini yürüten Rochelle Buffenstein, Science'a yaptığı açıklamada "Bu bilgi benim için bugüne değin edindiğim en heyecan verici bilgi. Memeli biyolojisine dair sahip olduğumuz tüm bilgilerin tam aksine işliyor bu hayvanlarda durum" diyor.

Buffenstein 30 yıldan fazla bir süredir çıplak köstebek fareleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Tüm hayvan ölümlerini titizlikle belgeleyen bilim kadını, 3.299 çıplak köstebek faresine ait kayıtları inceledikten sonra, ölüm riskinin diğer fare yaşamlarına oranla on binde bir oranında kaldığını tespit etti.

Çıplak köstebek fareleri, 6 aylıkken ergenliğe ulaşıyorlar. Laboratuvar koşullarında büyüklüklerine bağlı ortalama yaşam süreleri ise 6 yıl civarında. Fakat bazıları 30 yılın üzerinde yaşayabildiği gibi, üremeye de devam edebiliyorlar.

"Yaptığımız araştırma, çıplak köstebek farelerinin diğer memelilerde olduğu şekilde yaşlanmadıklarını gösteriyor. Aslına bakarsanız yaşlandıklarına dair hemen hemen hiç veri yok. Üstelik ölüm riskleri, üreme olgunluğu çağlarının 25 katına eriştikten sonra (ki ortalama 12-13 yaşa denk geliyor) bile artış göstermiyor" diyen Buffenstein, "Bu bulgular, uzun ömürlülüğün biyolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşılması noktasında, çıplak köstebek farelerinin özel hayvanlar olduğuna dair inancımızı pekiştiriyor" diyerek, bu hayvanların yaşam sürelerinin uzatılmasına dönük araştırmalarda anahtar rolü oynayacaklarına işaret ediyor.