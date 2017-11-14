Super Mario’nun Filmi Geliyor!

Edinilen bilgilere göre Nintendo, Super Mario’nun filmi için "Çılgın Hırsız" filmini çeken Illumination Entertainment şirketiyle lisans anlaşmalarına varmak üzere.

Yaklaşık bir yıldır Illumination Entertainment, Super Mario’nun filmi için Nintendo ile görüşüyordu. Görünen o ki, sonunda Nintendo buna ikna olmuş durumda. Ayrıca Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto’da bu görüşmelerde yer aldı ve muhtemelen filmin yapımcısı olarak görev alacak.

Filmin yapımı için "Çılgın Hırsız" filmine de ev sahipliği yapan Illumination Entertainment'in Paris’te yer alan Mac Guff stüdyosu düşünülüyor. Fakat filmin önümüzdeki birkaç yıl içinde yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Nintendo Başkanı Tatsumi Kimishima, şirketin sinema sektörüne yeniden girmek istediğini ve 1993 yılında çekilen Super Mario filminin başarısızlığı nedeniyle animasyona yöneldiklerini açıklamıştı.

2014'te sızdırılan e-postalarda da, Sony Pictures'ın muhtemel bir Mario animasyon filmi için Nintendo ile temaslarda bulunduğunu göstermişti. Ancak görünüşe göre Illumination Entertainment, Mario konusunda Sony'den daha hızlı davranmışa benziyor. Sizce bu gelecek film 98 yılındaki Super Mario felaketini unutturur mu?