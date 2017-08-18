Sürekli Artan Oyun Fiyatları Ne Zaman Sabitlenecek?

350 TL'yi bulan oyun fiyatlarının ne zaman azalacağını düşünüyorsunuz? Dünya üzerinde sabitlenen oyun fiyatları, ülkemizde vergi ve eklemelerle inanılmaz fiyatlara çıkıyor.

2017’de bir video oyun için ortalama kaç TL ücret ödüyoruz? Yurt dışına baktığımızda genelde 60 dolardan ücretlendirilen oyunlar, ülkemize girdiğinde evrim geçirerek gerek oyunun kendi parası, gerekse de ülkemize bu oyunları sokan kurumların “aşırıcı” politikası yüzünden çok daha pahalı satılıyorlar. Steam gibi platformlar sayesinde PC oyuncuları bu sorundan “kısmen” kurtulsa da Xbox One, PlayStation 4 gibi konsol oyuncuları bu sorunu yaşamaya devam ediyorlar. Konsol firmaları da bunun farkında ve oyuncular için yeni formüller arıyorlar. Son yıllarda iyiden iyiye popülerliğini artıran aylık ödeme sistemi de bunlardan birisi. Xbox Live veya PlayStation Network’e abone olarak belirli oyunları ücretsiz oynayabiliyoruz. Yine de yeni çıkan bir oyuna tıpkı telefon alır gibi 250-300 TL para vermek hangi oyuncunun hoşuna gidiyor dersiniz?

Yapılan araştırmalara göre oyun sektöründe oyunların hak ettiği paranın sınırı bilinmiyor. Oyunlarda geliştirme masrafları da göz önüne alındığında, oyun firmalarının kar marjının ne kadar olduğu ve ne kadar olması gerektiği hakkında araştırma yapacak bir kuruluş ne yazık ki yok. Yurt dışında 60 dolar olan oyunların bile bütçesinin çok olduğu düşünülürken ülkemizde bu durum daha çarpıcı bir hal alabiliyor. Kutulu oyun satmak için dijital oyunların da parasını artıran bu kuruluşlar, ülkemizde oyun fiyatlarının daha çok artmasını sağlayabilir. Yeni çıkacak oyunların çıkmadan önce ne kadar uğraşıldığı, verdiğimiz paraların hangi kişilere gittiğini bilmemiz gerekiyor.

Tekel Oyun Sektörü

Steam’de yer alan bağımsız yapımların ucuz bir fiyata sahip olması hoş bir durum. Doların normal fiyatının çok daha altında tutulmasından dolayı oyunları hala ucuz fiyatlara alabiliyor olmak biz dahil birçok oyuncuyu memnun etse de, özellikle FIFA 2018, Battlefield 1 gibi “AAA” oyunları, almamız gereken fiyatın çok daha üstünden alıyoruz. Ne yazık ki ilerleyen süreçte bu yüksek fiyatlandırmanın daha fazla artması öngörülüyor. Eskiden 200 TL oyunlara çok fazla dediğimiz dönemleri geride bıraktık, bu sıralar 200 TL oyunlar iyi bir fiyatmış gibi gözükürken 350 TL'ye ayak basan "standart" sürüm oyunları görüyoruz.

Peki, sizce bu sektörün bu şekilde yükselmesinin ardındaki sebepler ne? Oyun fiyatları bundan 5 yıl sonra kaç TL’ye ulaşacak? Görüşlerinizi yorum olarak yazmanızı bekliyoruz.