Suriyelilerin Tüm Telefon Konuşmaları Ücretsiz Olacak!

Suriyeli sığınmacılara yeni imkanlar tanımak isteyen İçişleri Bakanlığı, bunun için binlerce dakika yurt dışı konuşması sunan kartlar dağıtacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyelileri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacılara dağıtılacak bir telefon kartı ihalesi açan İçişleri Bakanlığı, bundan sonra Suriyeli sığınmacıların yurt içi ve yurt dışı telefon görüşmelerini ücretsiz sunacak.

Sözcü’den Bora Erdin’in yaptığı habere göre ilk başta 60.000 tane ücretsiz konuşma imkanı tanıyan telefon kartı dağıtılacak. Bu kartlar ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından arama yapmaya olanak tanıyacak. Yurt içi ve yurt dışında yapılacak tüm görüşmelerin ücretsiz olmasını sağlayacak bu kartlar sayesinde Suriyeli sığınmacılar, 28 Avrupa Birliği ülkesi ve 13 diğer ülkeyi ücretsiz arayabilecek.

15 ilde dağıtılacak kartlar, İçişleri Genel Müdürlüğü’nün 7 Mart’ta Ankara’da yaptığı ihaleyi alan şirketle sözleşme yapılmasının ardından en geç Mayıs ayına kadar dağıtılmaya başlanacak. Bu karta sahip olan Suriyeliler 130 dakika yurt içi, 1073 dakika yurt dışı olacak şekilde ücretsiz telefon konuşması yapabilecekler.

Tek Bir Kartın Değeri 950 TL

Suriyeliler verilen kartların üzerindeki hakları bir Türk vatandaşı kullanmak isterse, 950 TL ödeme yapması gerekiyor. Türkiye’den ABD’yi aramak isteyen bir kişi, dakika başına 2,20 TL ücret ödüyor. Bu karta sahip olan Suriyeliler ise toplam değeri 950 TL’yi bulan bu kart sayesinde ücretsiz olarak anlaşmalı ülkelerle görüşebilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ihalenin tamamlanmasının ardından Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli ve Muğla’da bulunan Suriyeli göçmenlere bu kartın ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Güncelleme: T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.