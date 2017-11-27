Suudi Prenslerinin 5 Yıldızlı Hapishanesini Gördünüz mü?

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan prenslerin de aralarında bulunduğu, Suudi elitlerinin tutulduğu 5 yıldızlı hapishaneyi daha önce görmüş müydünüz?

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda başlayan ve aralarında Twitter hissedarı ultra zengin El Velid Bin Talal'ın da bulunduğu 200 Suudi elit tutuklanmıştı. Tutuklular elbetteki normal suçlular gibi kötü cezaevlerine gönderilmediler. Riyad'daki Ritz-Carlton Hotel'de gözaltında tutulan elitler kameralara yansıdı.

Suudi Arabistan'da iktidar savaşları kapsamında başlayan yolsuzluk operasyonlarında onlarca kişi gözaltına alındı. Bununla birlikte dünya çapında milyarlarca doları olan zengin Suudiler de gözaltına alınanlar arasına girdi. Bu zenginler Riyad'da bulunan ve lüks bir otel olan Ritz-Carlton Hotel'e götürüldüler.

BBC muhabirleri tarafından özel bir izinle gezilen otel-cezaevinde oldukça sıkı kurallar bulunuyor. Belirtilene göre polis eşliğinde gezilen cezaevinde hiçkimsenin yüzünün çekilmesine izin verilmiyor. İşte altın bir kafes olarak adlandırabileceğimiz lüks cezaevinden fotoğraflar:

Suudi hükümeti davaların hızlıca görülebilmesi için yüzlerce uzmanı görevlendiriyor.

Tutuklular birbirleriyle konuşabiliyor ancak gazeteciler, gezdikleri sıralarda gece vakti olduğu için çok fazla gözlem yapamadıklarını belirtiyorlar.

Suudi yetkililer sadece İngiltere'de bin 900 Suudi'nin 800 milyar dolar gibi yüklü miktarda parasının olduğunu söyleyerek "100 milyar dolar geri alsak bile, iyi olur." ifadelerini kullanıyorlar.

Tutuklulardan %4'ünün yargılanacağı geriye kalanların ise uzlaşma yoluna gideceği belirtiliyor. Uzlaşma yoluna gidenler için özgürlüğün büyük bir maddi bedelinin olacağı söyleniyor.