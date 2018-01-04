Tanıtımına Bir Gün Kala Nokia 6 (2018) Görselleri Sızdırıldı!

HMD Global'in yeni akıllı telefonu Nokia 6 (2018) tanıtımına bir gün kala sızdırıldı. Cihaz tasarım anlamında büyük bir yenilik getirmezken fiziksel ana ekran tuşuna veda etti.

Akıllı telefonların piyasayı ele geçirmesinden sonra kendi işletim sistemi ile endüstriye tutunmayı başaramayan Nokia, birkaç yıllık kargaşadan sonra HMD Global çatısı altında yeniden yükselişe geçmek için kendinden emin adımlarla ilerliyor. Şirketin ismi öyle güçlü ki, henüz iddialı bir akıllı telefon tanıtamamasına karşın kendi hayran kitlesini oluşturmayı başardı bile.

HMD Global’in yeni akıllı telefonu Nokia 6(2018) yarın tanıtılacak, gakat Nokia hayranları şimdiden sabırsızlanıyorlar. Güzel haber şu ki; Nokia 6(2018) görselleri uzak doğulu dostlarımız tarafından çevrimiçi olarak sızdırıldı. Artık yeni Nokia 6’nın nasıl görüneceğini tam olarak bildiğimizi söyleyebiliriz.

Yeni Nokia 6’nın geçtiğimiz yıldan aşina olduğumuz Nokia tasarım çizgisinden çok fazla uzaklaştığını söylemek zor. Cihazdaki en büyük değişiklik, ekranın altındaki ana ekran ve dokunmatik tuşların kaldırılarak yerine sanal tuşların getirilmesi olmuş. Ayrıca artık kamera modülünü çevreleyen ‘gül altın’ renginde bir çerçeve var.

Cihazın teknik özellik bakımından da önceki modelden çok fazla ayrıldığını söyleyemeyiz. Nokia 6(2018), geçtiğimiz yıl tanıtılan modele göre daha güçlü bir Snapdragon 600 serisi işlemci, daha geniş bir RAM kapasitesi ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Cihazın kamera kısmında da iyileştirmeye gitmesi muhtemel.