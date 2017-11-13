Tarık Tolunay, 200 Milyon Piksellik Devasa Çalışma!

Tarık Tolunay, 5 yıldır üzerinde çalıştığı 200 milyon piksellik çalışması Fractal İstanbul'un büyük bir kısmı tamamlanmış halini Twitter üzerinden paylaştı.

Ünlü çizer Tarık Tolunay, uzun yıllardır çizdiği karikatür, çizgi roman ve illüstrasyonlara yeni bir ustalık eseri ekledi. Usta kalem, yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı Fractal İstanbul adlı çalışmasının büyük bir kısmını tamamladığını Twitter üzerinden takipçilerine bildirdi ve çalışmasının bir bölümünü paylaştı.

Bir İstanbul haritasından oluşan Fractal İstanbul’da 200 milyon piksele sığdırılmış 300 farklı doku ve 400 farklı karakter bulunuyor. Tarık Tolunay bu büyük eserinde ustası Oğuz Aral’ı da unutmamış ve ona ithafen Avni karakterine haritada yer vermiş.

Fractal İstanbul’da ‘İstanbul’ denince aklınıza gelebilecek neredeyse tüm yollar, binalar, tarihi yapılar bulunuyor. Malum, bu muhteşem çalışma 200 milyon pikselden oluşuyor. Bu nedenle karakterleri görmek için biraz daha derine bakmanız gerekiyor. Örnek olarak Avni’nin bu ‘tamamlanmamış’ haritada ne kadar küçük kaldığını görebilirsiniz.